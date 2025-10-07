Connect with us

Prefeitura de Cuiabá convoca 14 candidatos aprovados em processo seletivo para a rede municipal de Educação

07/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta quarta-feira (7) novos editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025. O edital original foi publicado na Gazeta Municipal nº 937, em 27 de agosto de 2024.

Nesta 62ª convocação, estão sendo chamados 14 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais, incluindo as funções de Pedagogo para Sala de Recurso Multifuncional, Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnico em Manutenção e Infraestrutura, Auxiliar de Serviços Gerais e Professor de Educação Física.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 8 de outubro de 2025, em conformidade com as datas e horários previstos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de unidades.

Orientações aos candidatos

A Secretaria reforça que os candidatos devem ler atentamente os editais de convocação. O não comparecimento no dia e horário determinados ou a não apresentação da documentação exigida resultará na eliminação automática do processo, sem segunda chamada, sendo convocado, em seguida, o próximo classificado.

Os documentos exigidos (originais e/ou cópias) incluem: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (se houver), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar do Ensino Médio, exame admissional e certidões negativas.

A SME também alerta que o candidato que chegar atrasado e tiver seu nome já chamado será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente do previsto implicará eliminação do certame, conforme o item 13.3 do edital.

O exame admissional poderá ser realizado no local de preferência do candidato, devendo constar o cargo e o resultado de aptidão.

Histórico do processo seletivo

O certame, realizado em 2024, ofertou 2.015 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de níveis médio e superior, com o objetivo de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nas unidades educacionais da rede municipal.

Até o momento, 6.947 candidatos já foram convocados para diversos cargos e regionais nas 61 chamadas anteriores. Com esta nova publicação, a Prefeitura chega à 62ª convocação, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento e a continuidade dos serviços educacionais oferecidos à população cuiabana.

Confira em anexo o edital de convocação completo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Sine Municipal oferece 904 vagas, 38 delas para operador de caixa sem experiência

18 segundos atrás

07/10/2025

O Sine Municipal disponibiliza 904 oportunidades de emprego em diversas áreas nesta terça-feira (7). Dentre as oportunidades, destacam-se 38 vagas para a função de Operador de Caixa, que representam uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho, uma vez que não exigem experiência anterior.

Para os interessados na posição de Operador de caixa, a remuneração inicial é de R$ 1,6 mil, acrescida de um pacote de benefícios que varia conforme a empresa contratante. Entre as vantagens mais comuns estão a assistência médica e odontológica, vale-transporte, cesta básica ou auxílio-alimentação, e, em alguns casos, plano de carreira e convênios educacionais. A escolaridade exigida varia entre o ensino médio completo e o incompleto, tornando a vaga acessível a um público amplo que busca uma colocação imediata.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05
Ajudante de obra – 02
Analista contábil – 02
Analista de negócio – 200
Assistente comercial de seguros – 02
Atendente balconista – 20
Atendente de balcão – 01
Atendente de farmácia-balconista – 20
Atendente de lojas de mercados – 01
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 12
Auxiliar de cozinha – 06
Auxiliar de estoque – 05
Auxiliar de limpeza – 06
Auxiliar de linha de produção – 100
Auxiliar de logística – 51
Auxiliar de operação – 10
Auxiliar de pedreiro – 12
Auxiliar mecânico de refrigeração – 03
Auxiliar operacional de logística – 20
Azulejista – 02
Camareiro de hotel – 02
Carpinteiro – 05
Carregador (armazém) – 01
Comprador – 01
Consultor de venda – 01
Costureira em geral – 02
Cozinheiro geral – 01
Eletricista – 10
Empacotador a mão – 06
Empregado doméstico arrumador – 02
Fiscal de loja – 05
Frentista – 01
Garçom – 95
Mestre de obra – 02
Motorista de caminhão – 02
Motorista de caminhão basculante – 65
Operador de caixa – 38
Operador de empilhadeira – 01
Operador de escavadeira – 03
Operador de máquina de construção civil e mineração – 03
Operador de máquina fixa em geral – 01
Operador de motoniveladora – 08
Operador de retroescavadeira – 01
Operador de rolo compactador – 31
Operador de telemarketing receptivo – 01
Operador de trator (minas e pedreira) – 04
Pedreiro – 05
Pizzaiolo – 50
Recepcionista em geral – 01
Recepcionista secretária – 02
Recepcionista secretária (estágio) – 01
Repositor em supermercado – 15
Repositor de mercadorias – 15
Serralheiro de alumínio – 05
Técnico de operações e serviços bancários leasing – 02
Técnico em segurança do trabalho – 01
Tecnólogo em logística de transporte – 01
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de área pública – 01
Vendedor interno – 20
Vendedor interno (vaga exclusiva para PCD) – 03

#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra uma Carteira de Trabalho sendo entregue entre duas pessoas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Novos critérios para adicional de insalubridade são exigência do Ministério Público e Judiciário

30 minutos atrás

07/10/2025

A decisão administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em revisar critérios para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos, é consequência de uma recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual (MPE) que exige da Prefeitura de Cuiabá o imediato cumprimento de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), assinado pelo município em 2023, e já homologado pelo Tribunal de Justiça. Confira a íntegra do documento AQUI

Um eventual descumprimento configura ofensa ao poder Judiciário e culmina numa ação do Ministério Público no poder Judiciário com pedido de afastamento imediato de agentes públicos por flagrante improbidade administrativa.

Os pagamentos sem critérios geraram gastos irregulares, conforme o Ministério Público Estadual, de R$ 4,1 milhões mensais, chegando até R$ 48 milhões anuais.

Por isso, a atual gestão da Prefeitura de Cuiabá vai pagar o adicional de insalubridade de acordo com a previsão das leis de cada carreira. As condições insalubres de cada trabalhador deverão ser comprovadas mediante perícia ou homologação de laudo técnico.

No conteúdo da notificação encaminhada à Prefeitura de Cuiabá no dia 11 de setembro, o promotor de Justiça Milton Mattos da Silveira Neto alerta que o adicional de insalubridade é pago sem critérios legais, no mínimo, desde 2018. Também é reforçado que órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Controladoria Geral do Município (CGM) deram respaldo aos indícios de ilegalidade.

“A propósito, os órgãos de controle municipais já recomendaram expressamente a suspensão dos pagamentos irregulares até a conclusão da setorização e a homologação de laudo técnico, afirmando que a manutenção do modelo atual viola a legislação municipal, afronta o TAC e gera enriquecimento ilícito de servidores”, diz um dos trechos.

#PraCegoVer

A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Saúde. A fachada tem cor bege, há destaque para os vidros da fachada e as letras que compõem a identificação do prédio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

SEGURANÇA07/10/2025

Rotam prende homem por roubo de motorista de aplicativo e recupera veículo

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 30 anos, pelo crime de roubo,...
SEGURANÇA07/10/2025

Força Tática flagra trio com arma de fogo, munições e diversas porções de maconha em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta segunda-feira (6.10), três homens por porte ilegal de arma...
SEGURANÇA07/10/2025

Polícia Militar detém três faccionados e apreende armas de fogo em Cáceres

Policiais militares prenderam um homem e uma mulher, ambos de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17, suspeitos de...

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

