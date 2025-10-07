Prefeitura de Cuiabá convoca 14 candidatos aprovados em processo seletivo para a rede municipal de Educação

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta quarta-feira (7) novos editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025. O edital original foi publicado na Gazeta Municipal nº 937, em 27 de agosto de 2024.

Nesta 62ª convocação, estão sendo chamados 14 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais, incluindo as funções de Pedagogo para Sala de Recurso Multifuncional, Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnico em Manutenção e Infraestrutura, Auxiliar de Serviços Gerais e Professor de Educação Física.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 8 de outubro de 2025, em conformidade com as datas e horários previstos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de unidades.

Orientações aos candidatos

A Secretaria reforça que os candidatos devem ler atentamente os editais de convocação. O não comparecimento no dia e horário determinados ou a não apresentação da documentação exigida resultará na eliminação automática do processo, sem segunda chamada, sendo convocado, em seguida, o próximo classificado.

Os documentos exigidos (originais e/ou cópias) incluem: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (se houver), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar do Ensino Médio, exame admissional e certidões negativas.

A SME também alerta que o candidato que chegar atrasado e tiver seu nome já chamado será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente do previsto implicará eliminação do certame, conforme o item 13.3 do edital.

O exame admissional poderá ser realizado no local de preferência do candidato, devendo constar o cargo e o resultado de aptidão.

Histórico do processo seletivo

O certame, realizado em 2024, ofertou 2.015 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de níveis médio e superior, com o objetivo de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nas unidades educacionais da rede municipal.

Até o momento, 6.947 candidatos já foram convocados para diversos cargos e regionais nas 61 chamadas anteriores. Com esta nova publicação, a Prefeitura chega à 62ª convocação, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento e a continuidade dos serviços educacionais oferecidos à população cuiabana.

Confira em anexo o edital de convocação completo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT