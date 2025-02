Prefeitura de Cuiabá convoca 147 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais

O Aquário Municipal Justino Malheiros, administrado pela da Secretaria Municipal de Turismo, recebeu nesta segunda-feira (10) visitas agendadas de mais de 100 alunos da rede estadual, acompanhados pelo projeto CAMPI (Centro de Referência Multidisciplinar).

O espaço, que tem entrada gratuída de terça a domingo, fecha toda segunda-feira, tendo atendimento exclusivo para visitas agendadas. Roberta Borges, diretora do CAMPI, destacou que a parceria com a direção da escola permite aos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outros transtornos do neurodesenvolvimento uma abordagem terapêutica diferenciada.

“Estivemos na semana passada aqui na Secretaria de Turismo para organizar essa visita. Hoje, a proposta é oferecer uma experiência diferente, não apenas dentro da sala de aula ou de um espaço clínico, mas aqui no aquário, junto com a equipe do Aquário Municipal. Pelo que percebo, eles gostaram muito. Todos foram bem recebidos”, ressaltou a diretora.

O estudante Marcos Vinicius, de 25 anos, ficou encantado com o tambaqui, peixe nativo da bacia do Amazonas, exposto no local. “Esse peixe é grande e bonito. Ele tem uma cor linda. Gostei de tudo! Os peixes são incríveis”, externou.

O diretor do Centro de Habilitação Profissional (CHP) Celia Rodrigues Duque, Admilson Mário de Assunção, destacou o Aquário Municipal como um ponto turístico dinâmico e lúdico, que contribui para a aprendizagem e o bem-estar dos estudantes.

“Fizemos uma parceria com a Clínica CAMPI e viemos trazê-los aqui como parte do processo de aprendizagem. Além de conhecerem um pouco da diversidade biológica do Estado, o ponto turístico de Cuiabá também se torna um espaço de lazer. Nossos alunos são todos deficientes intelectuais, então, para eles, este é um momento de diversão e socialização”, afirmou o diretor.

As crianças, adolescentes e adultos atendidos pelo Projeto recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, psicomotricista e fisioterapeuta. A clínica multidisciplinar, localizada em Várzea Grande, oferece 13 especialidades médicas.

Visitas agendadas

Às segundas-feiras, o atendimento no Aquário Municipal é exclusivo para visitas agendadas. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita, conforme determinação do prefeito Abilio Brunini.

Segunda-feira (10/2) – Visitas às 9h e 14h (2 turmas)

Segunda-feira (17/02) – Visitas às 9h e 14h (2 turmas)

#PraCegoVer

A imagem mostra cinco estudantes de escola estadual em frente ao vidro do aquário municipal olhando os peixes. Outro grupo de mais de 10 alunos também apreciam as diversas espécies de peixes expostos no local. Eles usam uniformes escolares nas cores azul com faixa nas cores da bandeira de Mato Grosso, que inclui também o verde amarelo e branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT