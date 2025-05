Prefeitura de Cuiabá convoca 50 candidatos aprovados para Secretaria de Educação

Cuiabá terá 33 domingos em 2025 com ônibus gratuitos à população. Esse benefício foi concedido pelo prefeito Abilio Brunini com a sanção da Lei Municipal 7.248 publicada no dia 29 de abril na Gazeta Municipal. A proposta de autoria do Executivo foi aprovada por unanimidade pelos 27 vereadores.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão social, a mobilidade acessível e o fortalecimento do transporte público como ferramenta de cidadania.

A lei ainda prevê que a gratuidade do transporte coletivo poderá ser concedida mediante decreto municipal. Em 2025, os feriados de Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (12 de outubro), Finados (2 de novembro) cairão nos domingos.

Em quatro feriados que cairão em dias da semana em 2025, poderá ser concedida à gratuidade do transporte coletivo a partir de decreto de autoria do prefeito Abilio Brunini.

Importante lembrar que a Tarifa Zero é válida apenas para Cuiabá e não se aplica ao transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

Para usufruir do benefício, é necessário possuir o cartão transporte, que pode ser solicitado pelo link https://amtu.com.br/solicitacao-de-cartao-transporte, nas cabines da MTU, nos terminais/estações de transporte ou com monitores devidamente identificados.

Movimentação

No dia 1º de maio, primeiro dia de vigência do transporte público gratuito, 27.722 passageiros aproveitaram a oportunidade para visitar espaços públicos, parques, amigos e familiares.

#PraCegoVer

A imagem mostra um ônibus do transporte coletivo que estaria na Estação Alencastro, uma vez que do outro lado é a Igreja Matriz, no centro de Cuiabá. E várias pessoas passando pela faixa de pedestres que está a frente do ônibus.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT