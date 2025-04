Prefeitura de Cuiabá convoca 51 candidatos aprovados em seletivo na Educação

Faltam apenas sete dias para o fim da exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, instalado na área externa do Museu do Rio, localizado na Orla do Porto, em Cuiabá. A exposição segue aberta até 21 de abril, garantindo a alegria da criançada durante todo o período da Páscoa.

Para a última semana, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTUR) promove o projeto ‘Aquário com o Sansão’, com o objetivo de promover inclusão, integração e lazer para crianças autistas da rede municipal de ensino que recebem acompanhamento terapêutico.

O projeto recebe, nesta quarta-feira (16), cerca de 60 crianças autistas da rede municipal de ensino, sendo 30 do CMEI Manoel de Barros e 30 da EMEB Antonia Tita. Entre as atividades, as crianças participam de oficina de pintura com materiais como tinta guache, massinha e giz de cera, além de uma sessão de fotos com o personagem inflável ‘Sansão’, um coelho de 15 metros.

A ação, realizada em parceria com o Centro Técnico de Educação Profissional (CETEP), conta com o acompanhamento de terapeutas ocupacionais e dos Cads (Centros de Apoio ao Desenvolvimento do Estudante), e também inclui visita educativa ao Aquário Municipal.

A exposição do Sansão Gigante, criado pelo cartunista Maurício de Sousa, é um presente especial da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) em comemoração aos 306 anos de Cuiabá, além de celebrar os 60 anos da instituição em 2025.

O personagem também exibe o cordão de girassol, símbolo da Campanha Abril Azul, reforçando a conscientização sobre deficiências ocultas e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A campanha tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o TEA e promover a inclusão dessas pessoas na sociedade.

#PraCegoVer

A foto mostra o coelho inflável Sansão montado na parte gramada externa do Museu do Rio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT