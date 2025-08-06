Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta quarta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), os editais da 46ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

Ao todo, 60 candidatos foram convocados para ocupar funções nas áreas de Pedagogia, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e professores das disciplinas de Arte e Educação Física, além de Pedagogos. As vagas abrangem unidades educacionais de todas as Regionais e também da zona rural.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 8 de agosto de 2025, conforme datas e horários especificados nos editais, para entrega de documentos e atribuição de unidades.

A SME reforça a importância de que os candidatos leiam atentamente os editais de convocação. Aqueles que não comparecerem na data e horário previstos ou que não apresentarem a documentação completa serão eliminados do processo, sem direito a nova chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados na lista.

Entre os documentos exigidos estão: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista (quando aplicável), comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com o respectivo Histórico Escolar, exame admissional e certidões negativas.

A Secretaria também alerta que candidatos que chegarem após o início da convocação e tiverem seus nomes chamados serão realocados ao final da lista. O não comparecimento no horário estabelecido implicará em desclassificação, conforme previsto no item 13.3 do edital.

O exame admissional deve ser realizado em unidade de saúde de livre escolha do candidato, devendo constar obrigatoriamente o cargo e o resultado de aptidão.

Histórico do Processo Seletivo

O Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024 ofertou 2.015 vagas, de níveis médio e superior, para contratação temporária de profissionais da educação. A seleção busca suprir a demanda nas unidades escolares com substituição de servidores efetivos, garantindo a continuidade do serviço público de qualidade.

Com a nova convocação, a Prefeitura de Cuiabá já totaliza 6.406 candidatos convocados desde a primeira chamada, contemplando cargos diversos em todas as regiões da capital.

O edital completo com a lista de convocados pode ser conferido em anexo ou acessado pelo site oficial da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT