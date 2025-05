Prefeitura de Cuiabá convoca 65 candidatos para Educação

Da Assessoria – Vereador Gustavo Padilha

O vereador Gustavo Padilha (PSB) defendeu na tribuna da Câmara de Cuiabá, nesta terça-feira (20), a retomada do projeto de musicalização nas escolas da rede municipal de ensino, com a implantação de bandas e fanfarras escolares. Segundo ele, a proposta está parada desde 2013 e deverá ser reativada inicialmente em quatro polos.

Durante reunião com o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, realizada na última sexta-feira (17), Padilha recebeu garantias de apoio à iniciativa e afirmou que buscará recursos por meio de emendas parlamentares para tirar o projeto do papel.

“O projeto é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, também o desenvolvimento emocional, social e a melhora do desempenho nas disciplinas e socialização geral. Fiz o compromisso com o secretário de Educação e buscaremos emendas para que isso realmente vire realidade no município de Cuiabá”, declarou o vereador.

Padilha enfatizou o impacto positivo que a música pode ter na formação dos estudantes, destacando que o ambiente escolar é essencial para o desenvolvimento de talentos e habilidades.

“Creio que chegou a hora de fazermos um trabalho político para que este projeto volte com força total. Ele está parado desde 2013, e precisamos envolver as crianças com a música, ajudando a descobrir novos talentos nas escolas”, reforçou.

O projeto prevê a criação de oficinas de orquestra de metais (banda marcial), grupo de percussão, orquestra de flauta doce e coral. Também estão previstos intercâmbios, festivais e encontros dentro e fora do estado, para promover e divulgar o trabalho desenvolvido pelos polos e unidades escolares.

Entre os objetivos da proposta estão:

Estimular o desenvolvimento de habilidades instrumentais

Incentivar a formação de grupos musicais nas escolas

Aproveitar instrumentos ociosos já existentes nas unidades

Capacitar professores e fortalecer os grupos de música

Estabelecer polos de formação de bandas e fanfarras

Estimular raciocínio, atenção e interesse musical

Integrar música e dança ao currículo escolar de forma interdisciplinar

Preparar os grupos para apresentações públicas e intercâmbios

Oferecer apoio aos participantes com uniformes, instrumentos e ensino de qualidade.

Fanfarra nas escolas

Padilha também reforçou a importância cultural das fanfarras escolares, grupos musicais que utilizam instrumentos de sopro e percussão, como cornetas, tambores, pratos, bombardinos e sousafones. Conhecidas pelo ritmo vibrante, as fanfarras são tradicionalmente usadas em desfiles cívicos e eventos escolares, e ajudam a fortalecer o vínculo entre os alunos, a escola e a comunidade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT