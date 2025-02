Prefeitura de Cuiabá convoca 67 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

27/02/2025

Maysa Leão defende acesso ao diagnóstico e terapias aos autistas no município de Cuiabá

Da assessoria – Vereadora Maysa Leão

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) espera que, com o início do mandato do prefeito Abílio Júnior, a lei nº6.836/2022 de autoria da vereadora, finalmente seja colocada em prática, garantindo um atendimento adequado e acessível para todas as famílias atípicas.

Maysa explicou que a aprovação dessa lei foi uma conquista significativa, principalmente com o apoio do Ministério Público, já que a gestão anterior não oferecia o atendimento adequado.

“Através de reuniões com a Secretaria de saúde, com Ministério Público, e com a enfermeira Marisa Negishi, conseguimos, finalmente, desenhar uma Jornada do Autista que funciona como um guia para os pais atípicos, responsáveis e profissionais da rede de saúde municipal”, declarou na tribuna da sessão ordinária desta quinta-feira (27).

A vereadora destacou que frequentemente recebe solicitações de familiares e até de colegas parlamentares sobre como proceder quando há suspeita de autismo, já que, até hoje, o caminho para o atendimento não estava claro.

“A jornada do autismo começa nas unidades básicas de saúde USF/PSF, onde médicos clínicos gerais ou pediatras realizam o rastreio do neurodesenvolvimento, encaminhando as crianças, jovens ou adultos com sinais de TEA para a equipe eMulti, composta por profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, que realizam as avaliações necessárias, para que então possa ser realizado o encaminhamento para o fechamento do diagnóstico no CEM – Centro de Especialidades Médicas”, explicou.

A vereadora reafirmou que enquanto a jornada não estiver em pleno funcionamento, continuará na luta para que as famílias de Cuiabá não precisem mais “perambular” atrás de atendimento.

“Vou seguir trabalhando para que esse fluxo seja definitivamente adotado no município, garantindo que as crianças neurodivergentes tenham seus direitos cumpridos”, concluiu Maysa Leão.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT