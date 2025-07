Prefeitura de Cuiabá convoca 78 aprovados para atuação na rede municipal de Educação

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta segunda-feira (7) a 38ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME. Ao todo, 78 candidatos estão sendo chamados para atuar, em caráter temporário, nas unidades educacionais da rede pública municipal durante o ano letivo de 2025.

Os convocados devem ocupar funções de Pedagogo, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE–ASG). As vagas abrangem unidades localizadas em todas as regionais da cidade, incluindo escolas da zona rural.

De acordo com o edital, os candidatos deverão se apresentar no dia 9 de julho de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes), obedecendo às datas e horários especificados no edital de convocação, para entrega de documentos e atribuição de vagas.

A SME reforça que o não comparecimento no dia e horário determinados, ou a ausência de documentos exigidos, implicará eliminação do candidato, conforme as regras previstas no item 13.3 do edital. Os documentos a serem entregues incluem RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas, entre outros.

Os exames admissionais devem ser realizados em local de escolha do candidato, com laudo que ateste aptidão para o cargo pleiteado. Candidatos que chegarem atrasados e já tiverem seus nomes chamados serão realocados ao final da lista de chamamento. Não será permitida a apresentação em horário diferente do estabelecido.

O processo seletivo, realizado em 2024, ofertou 2.015 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. Desde então, a Prefeitura já realizou 37 convocações anteriores, totalizando 5.976 candidatos chamados para suprir demandas temporárias em unidades escolares.

Nesta 38ª convocação, a Prefeitura reforça seu compromisso com a valorização da educação e com a continuidade dos serviços educacionais no município.

O edital de convocação está disponível em anexo para consulta.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT