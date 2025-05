Prefeitura de Cuiabá convoca 78 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais

A Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e com o apoio da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), concluiu mais uma turma do curso “Bolos e Docinhos Decorados”. A capacitação beneficiou 22 mulheres cuiabanas, que agora contam com novas habilidades para empreender.

Moradora da região do bairro Coxipó, Ana Aparecida, de 42 anos, foi uma das participantes. Mãe solo e empregada com carteira assinada, ela vê no curso uma oportunidade de complementar a renda. “Foi muito bom. Aprendi várias técnicas e doces diferentes. Estou fazendo também panificação e confeitaria. Espero ter uma renda a mais com isso”, relatou.

A secretária-adjunta da Mulher, Stefanya Paiva, destacou que essa formação é apenas o começo. “Esse curso é a porta de entrada. A partir dele, essas mulheres terão orientação para acessar linhas de crédito específicas, além de oportunidades de emprego em padarias, confeitarias e restaurantes”, explicou. Ela também ressaltou a importância do marketing digital para alavancar os negócios de quem pretende trabalhar em casa, vendendo pela internet.

O representante da Fecomércio-MT, conselheiro Jodeon Sampaio, e o presidente da Igreja Adna, Edivaldo José Gonzaga de Melo, participaram da cerimônia de encerramento. A Secretaria agradeceu a parceria com essas instituições, reforçando o compromisso de ampliar as oportunidades para as mulheres cuiabanas. “O nosso objetivo é devolver autoestima, liberdade e autoconfiança financeira. Algumas dessas mulheres estavam fora do mercado de trabalho há anos por falta de apoio. Agora, com os cursos da Secretaria, elas podem cuidar da família e gerar renda”, pontuou Stefanya.

#PraCegoVer

A foto mostra a equipe da Secretaria da Mulher, os parceiros da Fecomércio-MT, da Igreja Adna e as mulheres que participaram do curso “Bolos e Docinhos Decorados”, durante a cerimônia de encerramento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT