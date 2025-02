Prefeitura de Cuiabá convoca 88 candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou nesta terça-feira (18), ao lado do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta e diversas autoridades, do Encontro de Prefeito realizado pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e Tribunal de Cotas do Estado (TCE-MT). No ato, o chefe do Executivo da Capital destacou a troca de experiência entre gestores para garantir a eficiência da máquina pública.

O evento, que aconteceu no Cenrarium Rural, reuniu representantes dos 142 municípios do estado e reforçou sua relevância regional. “Eventos como esse são fundamentais para aprimorarmos as políticas públicas e trocarmos experiências que possam ser aplicadas na realidade de cada cidade”, afirmou o prefeito de Cuiabá.

Entre os convidados para o evento estava o ex-presidente da República, Michel Temer. Durante sua palestra o político abordou temas jurídicos e administrativos voltados às gestões municipais. Com vasta experiência em Direito Constitucional e uma trajetória política consolidada, Temer destacou a importância da governança, transparência e planejamento estratégico para o fortalecimento das administrações municipais.

Além da presença do ex-presidente, o encontro contou com a participação de autoridades, o presidente do TCE-MT, Sérgio Ricardo, o presidente da AMM, Leonardo Bortolim, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes.

O governador Mauro Mendes ressaltou a importância da troca de conhecimentos e da capacitação contínua dos gestores municipais. “Esse evento contribui diretamente para o desenvolvimento de Mato Grosso, promovendo o alinhamento de estratégias e a qualificação das lideranças locais”, destacou.

A mesa de honra do evento contou com representantes dos 142 municípios mato-grossenses, reforçando a dimensão estadual do encontro e a relevância das discussões para o futuro da gestão pública no estado. Com uma programação extensa, o Encontro Mato-grossense de Municípios abordou temas como infraestrutura, educação, assistência social e agricultura familiar, trazendo especialistas para contribuir com as administrações municipais.

# PraCegoVer

Na imagem principal há uma foto com o prefeito Abilio Brunini, sorrindo e usando um terno azul escuro e uma camisa cinza. Ele se encontra no pulpito do auditório onde é promovido o encontro com os representantes dos municípios. Abaixo na galeria de fotos, imagens do prefeito e do ex-presidente Michel Temer registradas durante as palestras e falas de cada um. Além disso, há também a imagem do auditório lotado com várias pessoas atentas às declarações dadas no salão de eventos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT