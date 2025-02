Prefeitura de Cuiabá convoca 96 candidatos aprovados no Processo Seletivo para Educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se reuniu com permissionários do Mercado Municipal Antônio Moisés Nadaf, o “Mercado do Porto”, na noite de quarta-feira (19).

A pauta foi realizada no gabinete do prefeito e alinhou melhorias na gestão e organização do local. O prefeito afirmou que há um estudo para criação de um conselho gestor, que passará a ser responsável pelas demandas essenciais para o bom funcionamento da estrutura.

Estiveram presentes na reunião os secretários Felipe Corrêa (Agricultura), Fernando Medeiros (Turismo), a secretária de Comunicação, Ana Karla, a vereadora Katiuscia Manteli, assim como os permissionários André Henrique Soler, Arnaldo Rodrigues e Leonardo Willian.

O prefeito citou a questão do cadastro e liberação de box para permissionários de forma flexível, afim dar tempo para regularização de possíveis pendências. “A ideia é que a autorização provisória tenha validade de 180 dias, período em que as pendências podem ser regularizadas. Cada caso será analisado de forma individual”, afirmou Brunini.

A vereadora Katiuscia Manteli, responsável por mediar o encontro, considerou a reunião produtiva. “Agradeço pela recepção, especialmente com a presença de alguns permissionários. Acredito que eles saíram um pouco mais tranquilos e satisfeitos com as soluções apresentadas”, concluiu Katiuscia.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini na frente da mesa de reunião olhando um mapa do Mercado do Porto. Ela usa cinza e preto. Ao redor da mesa também se encontra a vereadora Katiuscia Manteli usando branco, os secretários de Agricultura, Felipe Corrêa – usando camisa verde – e de Turismo, Fernando Medeiros, camiseta preta. Também estão ao redor os permissionários e servidores da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT