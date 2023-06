Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nas funções de Professor, TDI, ASG e Intérprete de Libras

As provas do processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Cuiabá serão realizadas no próximo domingo (18), a partir das 8h. Os locais de realização do certame serão informados diretamente aos candidatos. As inscrições, que encerram no dia 04 de junho, contabilizaram 362 candidatos aptos a participar do processo seletivo após apresentação da documentação necessária.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá (CMDCA).

O processo de escolha é composto por vária etapas, sendo finalizada a inscrição preliminar e agora será a fase da prova preambular objetiva, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Selecon. Feito isso, haverá a Inscrição Definitiva e Registro de Candidatura, Eleição, Avaliação Psicológica e Homologação do Resultado Final, de caráter eliminatório e classificatório, sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A documentação comprobatória dos requisitos para ingresso na função de membro do Conselho Tutelar será apresentada apenas pelos candidatos convocados para a Inscrição Definitiva e o Registro de Candidatura, a qual será apreciada pela Comissão Especial Eleitoral.

Ao todo, serão 60 vagas distribuídas por região, sendo dez para cada unidade.

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) convocará os candidatos para a realização da Prova Preambular Objetiva, conforme o Cronograma de Atividades previsto no Anexo II, oportunidade em que serão informados os locais de prova e demais informações pertinentes.

Até 18 de agosto de 2023, os locais e horários de votação serão divulgados por meio de edital complementar. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2023.

Função Conselheiro Tutelar – O membro titular do Conselho Tutelar eleito cumprirá uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira), ressalvado o acréscimo desta em razão de eventual plantão realizado. Os candidatos poderão escolher somente uma região de concorrência para participar do Processo de Escolha.

Mais informações podem ser obtidas no edital anexo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT