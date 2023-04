Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nas funções de Professor, TDI, ASG e Intérprete de Libras

O Projeto Educando para Cuiabania, em comemoração aos 304 anos de Cuiabá, terá uma programação especial nesta quarta e quinta-feira (dias 26 e 27). A culminãncia será realizada no Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação, com apresentação das atividades realizadas por estudantes, professores de Arte e Educação Física e Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI) da rede pública municipal de ensino. Ao todo 450 estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, estarão participando das apresentações culturais.

A secretária Municipal de Educação Edilene de Souza Machado falou sobre o projeto que é realizado desde 2015. “O Educando para Cuiabania visa proporcionar à comunidade escolar da rede pública Municipal de ensino de Cuiabá conhecimentos da História e Cultura regionais, que constituem a identidade do povo cuiabano, valorizando as manifestações presentes neste território e contribuindo para o desenvolvimento de identidade, orgulho e cidadania”, salientou.

O projeto é realizado em etapas, com encontros formativos para professores e Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI), e a culminância para os estudantes. Nas formações continuadas os profissionais participam de encontros com temáticas relacionadas a História e Cultura de Cuiabá e os estudantes expressam os conhecimentos adquiridos na troca de saberes, contemplando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil e as habilidades dos componentes curriculares do Ensino Fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e a Política Educacional da Escola Cuiabana, por meio das ações propostas.

As formações continuadas foram iniciadas na Semana Pedagógica e envolveram aulas de campo, com a Rota da Ancestralidade, no centro histórico da Capital; dança abordando história, ritmo e movimento no contexto da Cuiabania, Siriri, e Rasqueado e orientações teórico-prático dos festivais de Dança Regional, Desenhos e Talentos Cuiabanos.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins contou que a formação continuada foi inserida no Projeto a partir de 2019. “A formação proporciona aos profissionais da rede, conhecimentos e vivências da História e Cultura cuiabana, que vão além das práticas artísticas culturais mediáticas pois o protagonismo do processo histórico de territorialidade e suas implicações no desenvolvimento local, marcam o jeito de ser e viver do cuiabano e suas transformações, e valorizam a diversidade fomentando o sentimento de pertencimento e respeito a esta cidade”, disse a coordenadora.

O Educando para Cuiabania está alinhado à Política Educacional da Rede Pública Municipal de Educação – a Escola Cuiabana fundamentada em um Projeto Pedagógico ancorado na História e Cultura cuiabana, sem perder a conexão com as transformações ocorridas na sociedade global. Uma proposta que respeita os tempos de vida ou ciclos da vida humana, pela educação como direito humano, pela cultura e inclusão.

A sétima edição do projeto teve adesão de 51 unidades educacionais, inscritas em 03 categorias, o Festival de Dança Regional (siriri e rasqueado) para os estudantes da 1ª, 2ª e 3ª infância, a Exposição de Desenhos (Cuiabá e Seus Monumentos) para os estudantes dos 3º e 4º Anos e o Show de Talentos Cuiabanos (apresentação musical, peça teatral ou declamação de poema) para os estudantes do 5º ao 9º Anos.

SERVIÇO:

Culminância do VII Educando para Cuiabania

Data: 26 e 27 de abril

Hora: manhã e tarde

Local: Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT