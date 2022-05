Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nos cargos de Professor e TDI

A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência promove nesta quinta-feira (26), as 19 horas, ação social e de saúde de atendimento voltado as profissionais do sexo que atuam nas proximidades do posto de combustível -São Mateus -Distrito Industrial. Essa é mais uma das ações já executadas pela Secretaria desde 2020 com as mulheres trans que trabalham na região.

Serão oferecidos também exames clínicos, vacinação contra H1N1, prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST’s, como também atendimentos socioassistenciais. A ação será realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde com os projetos Consultório de Rua e o Projeto Amor a fim de conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde.

“Mesmo com a disseminação de informações, esse ainda é um grupo marginalizado pela sociedade. Por isso que nós, enquanto gestores públicos, temos que atuar como agentes facilitadores. O nosso foco é a inclusão social dessas pessoas, bem como trabalhar na implementação de políticas públicas efetivas”, disse a secretária-adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca.

SERVIÇO:

O que: Ação de atendimento

Onde: Posto de combustível -São Mateus -Distrito Industrial

Data: 26/05/2022- Quinta-feira

Horário: 19 horas