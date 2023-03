Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados nos cargos de Professor, TDI, TNE, TMIE-ASG e Instrutor e Intérprete de Libras, para diversas regionais

O diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite, realizou nesta quinta-feira (02) uma visita técnica na área em será construído o novo complexo multiuso do bairro Araés. O ato foi acompanhado por representantes da comunidade e teve como objetivo definir as etapas para execução da obra.

A previsão é de que já a partir da próxima semana uma equipe comece a atuar na construção de todo o calçamento e, paralelamente, a instalação do sistema de iluminação de LED. O projeto elaborado para o local abrange ainda intervenções no campo de futebol, jardinagem e paisagismo, palco para apresentações culturais, entre outras melhorias.

“Vamos promover uma verdadeira transformação nesse ambiente que, hoje, está subutilizado pela população. Contamos com o apoio do deputado estadual, Carlos Avallone, que está destinando emenda para a obra. Dessa forma, os moradores do Araés ganharão um moderno equipamento de lazer e integração social”, comentou Júnior Leite.

Além do complexo de lazer, também está no planejamento a revitalização completa do centro comunitário, que será coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. O intuito é garantir que os moradores tenham conforto e segurança na utilização da estrutura para atividades sociais, capacitações e debates sobre as demandas da comunidade.

A construção do complexo multiuso segue uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que, em 2021, assumiu o compromisso com a comunidade. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal assegurou aos moradores a realização desse sonho de mais de 40 anos, durante o segundo mandato da sua gestão.

A execução da obra também foi indicada na Câmara Municipal pela vereadora Maria Avallone, que destacou que mesmo antes do projeto a Prefeitura de Cuiabá já atendia o local com ações de manutenção. Segundo ela, a população será a maior beneficiada com essa parceria entre os poderes Executivo e Legislativo.

“Agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro, pois esse é um projeto que estamos lutando há anos para ele sair do papel e nunca deixamos de acreditar. Por diversas vezes enviamos ofícios com pedidos de limpeza, de manutenção na iluminação, e sempre fomos atendidos. Agora, o será contemplado com uma obra maior, moderna e de qualidade”, disse a parlamentar.