Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados nas funções de Professor, Intérprete e Instrutor de Libras, TNE e TMIE-ASG

Gestores das 170 unidades educacionais da rede pública municipal de ensino receberam na sexta-feira (10), os certificados de conclusão do curso de atualização profissional do Programa Escola de Gestores 2021-2022. Os 486 gestores, entre diretores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares concluíram o curso em dezembro do ano passado. Foram, no total sete módulos, com 100 horas-aulas ministradas no formato on-line, abordando temas relacionados às necessidades formativas prioritárias para o desenvolvimento das ações essenciais das rotinas de funcionamento das unidades educacionais.

Durante a cerimônia, no Hotel Fazenda Mato Grosso, a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado parabenizou a equipe pelo sucesso do curso que mobilizou 100% dos gestores. Falou sobre os objetivos do Programa e homenageou a Profª. Ms. Mabel Strobel Moreira da Silva, patronesse da terceira turma da Escola de Gestores.

“A sociedade exige uma educação de qualidade. Por isso qualificamos constantemente os gestores dentro dos princípios de uma gestão humanizada, conforme a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Nesse processo, cada um construiu um saber especifico, mas o que temos como resultado maior é uma construção coletiva de saberes, que fortalece a gestão democrática e nos coloca em condições de enfrentar os desafios da Educação. Nós somos responsáveis e estamos comprometidos em levar adiante uma Educação de qualidade, equânime e inclusiva”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

A Prof. Ms. Mabel Estrobel agradeceu a homenagem e emocionada se disse orgulhosa de fazer parte da rede pública municipal de Educação. Falou sobre a importância do Programa Escola de Gestores, para a formação continuada dos profissionais e o papel da escola para o futuro da sociedade. “Cada um dos gestores tem a grande tarefa de mobilizar pessoas em torno de um projeto pedagógico e, vestir de conhecimento os estudantes. A escola é uma produtora de conhecimento e os gestores empreendedores do futuro”, disse a madrinha da turma.

A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Antônio Batista da Cruz, Simone de Oliveira Souza foi uma das cursistas. “A formação continuada é imprescindível. Em relação ao curso de atualização profissional, foi um grande aprendizado. O curso foi ministrado por formadores da própria Secretaria, que conhecem a nossa realidade. Este é um grande legado da gestão, a possibilidade de aprimorarmos os nossos conhecimentos, para podermos acompanhar a modernização e o crescimento da Educação de Cuiabá”, destacou a diretora escolar.

A diretora da EMEB Celina Fialho Bezerra, Yaskara Seziane Marques, destacou a importância da formação para a gestão da unidade educacional. “A formação da Escola de Gestores me fez refletir sobre o papel da escola como órgão responsável pela educação, perceber entender que somos agentes que unem todas as esferas na instituição e por isso, somos responsáveis por criar um ambiente que torne os cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres apesar dos obstáculos que se apresentam. É preciso um trabalho de parceria entre professores, coordenação pedagógica, pais e alunos tanto na esfera pedagógica quanto na administrativa”, disse ela.

Participaram da cerimônia, a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, a diretora de Gestão Educacional, Zileide Lucinda dos Santos, o presidente da Câmara da Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação, Hildeberto França de Paula, o presidente do Colegiado de Diretores da Rede Pública Municipal, Ednilson Albino de Carvalho, Helena Bortoloto, representante do Sintep-Cuiabá e o vereador Adevair Cabral, líder do Prefeito na Câmara Municipal.

Escola de Gestores

O Programa Escola de Gestores foi criado em 2019, por meio de um convênio entre a Prefeitura de Cuiabá/Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Ensino e Organização Escolar do Instituto de Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso, para subsidiar a prática das equipes gestoras, criando um referencial de Gestão Democrática que auxilie a gestão escolar.

Nesta edição, o curso foi realizado totalmente online, com aulas em vídeos, disponibilizados numa plataforma dedicada à formação a distância (EAD).

Em agosto tem início a segunda etapa do curso com a realização de 32 horas-aula divididas em módulos específicos, direcionados aos gestores das unidades educacionais que atendem estudantes da segunda e terceira infância, com temas voltados para a melhoria dos processos de alfabetização e letramento, em interface com o Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC).