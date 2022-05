Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados no cargo de Professor Pedagogo

Unidades da rede pública municipal de ensino serão contempladas com o Projeto Cantinho Cuiabano, que tem como objetivo incentivar a leitura, formar novos leitores e fortalecer a diversidade cultural cuiabana e mato-grossense. Por meio do Projeto, serão distribuídos dois kits de livros infantis, de autores locais, para 131 unidades educacionais. Os livros ficarão disponíveis nas bibliotecas escolares das unidades que oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental inseridas no projeto.

Os kits contêm 10 obras de oito escritores, de gêneros de leitura variado: Durval de França, Cristina Campos, Neusa Baptista Pinto, Regina Rennó, Divaniza Carborieri, Iraci Conceição Romagnolli Dias, Marta Cocco e Neide Silva.

O Projeto Cantinho Cuiabano é uma ação da gestão Emanuel Pinheiro, de valorização e fortalecimento da cultura cuiabana. “Por meio do Projeto estamos garantindo a renovação do acervo das Bibliotecas Públicas ‘Saber com Sabor’ e, a partir de agora, a implantação desses espaços, nas unidades de ensino da rede pública de Cuiabá, mostrando aos estudantes que a leitura é o instrumento para alcançar as competências necessárias para uma vida de qualidade, produtiva e com realização e, ao mesmo tempo, estamos estimulando a leitura, fazendo com que nossos estudantes, compreendam nossa cultura como legado de gerações”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a importância do projeto para a formação integral dos estudantes da rede pública municipal de ensino. “A Secretaria Municipal de Educação viabiliza por meio de projetos interdisciplinares, sem perder de vista sua missão, que é de assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, formar cidadãos conscientes, éticos e solidários, capazes e comprometidos com um mundo melhor. O projeto, que tem como foco a literatura regional, incentiva e fortalece a nossa cultura no âmbito escolar, preservando os saberes e práticas tradicionais passados por mestres e mestras, promovendo os processos de transmissão destes saberes entre as diferentes gerações”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

A coordenadora das Bibliotecas Públicas ‘Saber com Sabor’, Edvair Pereira Alves disse que os kits serão entregues neste mês de maio. “Com o Projeto Cantinho Cuiabano estamos fortalecendo as bibliotecas escolares e os espaços de educação infantil na perspectiva da Escola Cuiabana. A iniciativa valoriza as manifestações culturais e as culturas populares tradicionais possibilitando que os estudantes percebam as diferenças culturais/sociais estaduais e regionais”, disse a coordenadora das Bibliotecas ‘Saber com Sabor”, Edvair Pereira Alves.

Os ‘Cantinhos Cuiabanos’ já existiam nas Bibliotecas Públicas ‘Saber com Sabor’. Em 2021, a Coordenadoria criou o projeto para implantação do espaço nas bibliotecas escolares.