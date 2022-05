Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados nos cargos de Professor, TNE E TMIE-ASG

Um grupo de 49 alunos da escola EMEB Elza Luiza Esteves, situada no bairro Canjica, abriram a 7ª Edição da Semana da Transparência, que é realizada pela Controladoria Geral do Município (CGM), em parceria com a Secretaria de Educação (SME), O evento foi realizado na manhã desta terça-feira (24), no auditório Maestro China, em comemoração ao aniversário da Lei Municipal de Acesso à Informação nº 5.853/14.

O evento prosseguirá até o dia 26 deste mês, voltado aos estudantes do 4º e 5º ano da rede pública de ensino, por meio da promoção de ações educativas sobre os temas controle social e cidadania, em conjunto com a Secretaria de Saúde (SMS), Secretaria de Mobilidade Urbana (SMOB) e o Circo Intenda, propagando a mudança de cultura e gestão da transparência, legado da Gestão Emanuel Pinheiro às futuras gerações cuiabanas.

A controladora-geral do município, Mariana Ribeiro, salientou que em decorrência da pandemia da Covid-19, o movimento precisou ser suspenso por dois anos, porém, agora retoma à normalidade com o ensejo, estreitando o relacionamento da administração atual com os pequenos.

“Para fazer um evento como esse é necessário apoios e parcerias, pois nada conseguimos fazer sozinhos. O motivo de estarmos aqui são as nossas crianças, contribuindo para formação de cidadãos conscientes para que possam exercer suas cidadania, sendo sabedores de seus direitos. Quem tem informação tem poder e quem tem poder faz a mudança acontecer. Essa semana é de ampliação de conhecimentos, utilizando-os de forma coerente, especialmente o Portal Transparência e graças a Deus, após dois anos, estamos de volta”, disse.

Em nome da chefe da SME, a secretária-adjunta, Débora Marques, primeiramente,parabenizou os envolvidos na organização desta edição e, na sequência, reiterou a importância da educação na formação dos cidadãos. “Eles são o futuro da nossa Cuiabá e precisam discernir aquilo que é correto ou não, bem como o que a gestão Pública tem a contribuir em suas vidas. Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e da secretária Edilene Machado quero dar boas-vindas a todos vocês”, comentou.

A diretora da instituição educacional, Carla Brito, relatou que ao receberem a notícia de iriam ter essa rica oportunidade de agregar suas competências, demonstraram entusiasmo com a atividade extraclasse. “A reação foi instantânea, de alegria mesmo, em poder sair um pouco da sala de aula, aprendendo sobre as leis e como funciona a cidade também”, frisou.

Matriculado no 5ºA ano, Pedro Augusto, elogiou a Semana da Transparência e agradeceu a oportunidade de poder partilhar deste momento com os colegas. “Eu estou muito feliz, meus amigos também vieram comigo. Gostei muito das brincadeiras”, completou.

Dentre as atrações estão a promoção de palestras educativas sobre os cuidados preventivos com a saúde, realizada pelo Centro de Zoonoses, teatro sobre educação no trânsito e apresentações culturais. Esteve presente, o ouvidor-geral do muncípio, Heitor Reyes.

Confira o calendário:

Dia: terça-feira, 24/05

Hora: 07 às 10:30h

EMEB Profª Elza Luiza Esteves

Hora: 13h às 16:30h

EMEB Profª Maria Ambrósio Pommont

Dia: quarta-feira, 25/05

Hora: 7h às 10:30h

EMEB Gláucia Maria Borges Garcia

Hora: 13h às 16:30h

EMEB Clóvis Hugueney Neto

Dia: quinta-feira, 26/05

Hora: 7h às 10:30

EMEB Prof. Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira

Hora: 13h às 10:30h

EMEB Jescelino José Reiners