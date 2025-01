Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Cuiabá recebeu, nesta segunda-feira (27), crianças com autismo para uma visita agendada ao Aquário Municipal. O atendimento no espaço, que funciona de terça-feira a domingo, foi aberto exclusivamente para receber 14 crianças da Clínica Existir, localizada nos bairros Jardim Cuiabá e Jardim das Américas.

De acordo com o secretário de Turismo de Cuiabá, Fernando Medeiros, todas as crianças merecem e precisam de atenção especial. No entanto, devido à movimentação e ao barulho, as crianças com transtorno do espectro autista (TEA) demandam uma atenção ainda maior para garantir um atendimento adequado.

“A visita foi agendada para proporcionar um atendimento adequado e evitar qualquer incidente. Com esse objetivo, já estamos organizando agendamentos com escolas e institutos que trabalham com crianças autistas, de forma a oferecer o espaço de acordo com suas necessidades. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Secretaria Municipal de Turismo”, afirmou o secretário.

A psicóloga e responsável pela clínica, Michelle Cardoso, destacou que esta foi a segunda vez que as crianças visitaram o Aquário Municipal. Segundo ela, desde a primeira experiência, observou benefícios significativos para os pequenos, relacionados à interação com o ambiente externo.

“Trouxemos sete crianças de cada unidade. Esta é nossa segunda visita ao aquário. Desde a primeira visita percebemos o quanto foi importante integrar as crianças em atividades externas, trabalhando a adaptação sensorial, visual e os estímulos auditivos. As crianças retornaram reguladas. Obtivemos ganhos com a visitação externa ao aquário. Fomos muito bem recebidos e desejamos que nossas crianças possam continuar participando de atividades externas”, afirmou Michelle.

A visita foi articulada pela Secretaria de Turismo e pela primeira-dama e vereadora Samantha Íris, que foi representada pela secretária adjunta Helida Vilela.

A Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, elabora um cronograma para visitas de estudantes ao aquário. Em breve, será lançado um sistema para definir as regras de agendamento. Atualmente, o foco está na organização das visitas e na ampliação dos horários. A iniciativa prevê o recebimento de ônibus escolares para viabilizar a visitação de crianças ao aquário.

#PraCegoVer

A imagem mostra a equipe da Clínica Existir e ascrianças autistas posando para foto durante visita ao Aquário Municipal. Abaixo tem um galeria que mostra as fotos das crianças e dos peixes visitados em um momento de interação dos pequenos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT