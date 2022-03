Prefeitura de Cuiabá convoca para posse e lotação 101 candidatos aprovados para os cargos de TNE e TMIE-ASG

A Arquidiocese do Senhor Bom Jesus de Cuiabá apresentou na manhã desta terça-feira (29), durante um café da manhã especial na Mitra Arquidiocesana, o calendário oficial da programação da celebração macro-ecumênica do aniversário de 303 anos de Cuiabá e ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá, padroeiro do município. O evento contará com apoio da Prefeitura de Cuiabá. O coordenador de Turismo e assessor técnico na Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá, João Eduardo Sá, esteve presente representando o secretário Zito Adrien.

“Neste ano vamos comemorar o aniversário da nossa querida Cuiabá com uma belíssima programação em homenagem ao nosso padroeiro Senho Bom Jesus de Cuiabá, para que continue abençoando toda a população cuiabana que possui uma fé inabalável. A Prefeitura de Cuiabá mais uma vez será parceira dessa honrosa festividade”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A programação será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril. Entre as atividades a serem realizadas estão a cavalgada, motociata, ciclismo, romaria das águas e caminhada da fé. O projeto será desenvolvido pela Arquidiocese e contará também com a participação de Igrejas Evangélicas e templos e terreiros de religiões de matrizes africanas.

“O padroeiro da nossa cidade é o Senhor Bom Jesus que escolheu essa terra para morar. Então, temos essa missão de unirmos nossas forças com intuito de envolver não só a igreja Católica, mas também nossos irmãos evangélicos e de matrizes africanas. A cada ano temos incrementado as atividades e neste ano teremos uma vasta programação para celebrarmos o aniversário de 303 anos da Capital e ao Senhor Bom Jesus, estão todos convidados a participar. Temos grandes parceiros, comércios, lojistas e voluntários, além disso a Prefeitura tem nos dado um grande suporte por meio da Secretaria de Cultura, que é muito importante para a realização dessa celebração, então nossos agradecimentos a todos os envolvidos”, disse o padre Felizberto da Cruz, organizador do evento.

No dia 31 de março, as atividades terão início no Marco Zero na comunidade São Gonçalo Beira Rio, a partir das 18h, com a inauguração da imagem Bom Jesus de Cuiabá.

Já no dia 2 de abril, será realizada a Cavalgada com Senhor Bom Jesus. A programação começa às 8h com concentração no São Gonçalo Beira Rio. No dia 3 de abril, será realizada a motociata “Pilotando com o Senhor Bom Jesus”, a partir das 6h, com concentração no Coxipó do Ouro. A partir das 7h30, ocorrerá o ciclismo “Pedalando com o Senhor Bom Jesus” com saída do Pedal da Semob do Parque das Águas.

A programação continua no dia 8 de abril com a romaria das águas “Navegando com o Senhor Bom Jesus”, a partir das 15h no São Gonçalo Beira Rio. Em seguida, será realizada a caminhada da fé, com início às 16h na Praça do Porto e término na Praça Alencastro.