Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação

Publicado em

29/08/2025

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta sexta-feira (29), na Gazeta Municipal nº 937, os editais da 52ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

Nesta chamada, sete candidatos estão sendo convocados para os cargos de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE/ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia, em unidades localizadas nas regionais urbanas e no campo.

Orientações

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 1º de setembro de 2025, nos horários estabelecidos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de vagas.

É obrigatório apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas.

O candidato que não comparecer no horário determinado, não entregar toda a documentação exigida ou chegar atrasado após a chamada será eliminado, sem direito a segunda chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados.

Histórico do certame

O processo seletivo ofertou, em 2024, 2.015 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Até o momento, já foram convocados 6.745 candidatos ao longo das 51 chamadas anteriores.

Nesta 52ª convocação, mais sete aprovados passam a integrar a rede municipal de Educação.

O edital completo pode ser conferido em anexo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Dilemário Alencar solicita suspensão de multas da CS Mobi

Published

2 minutos atrás

on

29/08/2025

By

Gabriel Franco – Assessoria vereador Dilemário Alencar
Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (28), o vereador Dilemário Alencar solicitou ao prefeito Abílio Brumini que suspenda as multas aplicadas pela CS Mobi, responsável pelo estacionamento rotativo em Cuiabá. Segundo o parlamentar, muitas autuações chegam aos cidadãos sem registro fotográfico do veículo, dificultando a contestação e gerando insegurança quanto à legalidade das penalidades.
Dilemário destacou que, em cidades como Cuiabá, Várzea Grande e Tangará da Serra, as multas provenientes de aparelhos eletrônicos geralmente vêm acompanhadas de imagens que comprovam a infração. No entanto, as autuações oriundas da CS Mobi não seguem esse padrão, comprometendo a transparência e dificultando a defesa do cidadão. Ele reforçou que, de acordo com o artigo 280, §2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com a Resolução nº 804/2020 do CONTRAN, infrações registradas por equipamentos eletrônicos devem ser comprovadas com imagens que identifiquem o veículo no momento da autuação, garantindo maior segurança jurídica e clareza para os motoristas.
O vereador defendeu que a Prefeitura surpreenda positivamente a população suspendendo temporariamente as multas, até que todos os processos de autuação estejam devidamente documentados e em conformidade com a legislação de trânsito. Segundo ele, a medida não apenas protege o cidadão de penalidades injustas, mas também reforça a credibilidade do sistema de estacionamento rotativo, assegurando que o serviço funcione com transparência, ética e respeito à população.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá anuncia programa pioneiro de combate à obesidade

Published

2 horas atrás

on

29/08/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete a vereadora Michelly Alencar para discutir políticas de saúde voltadas ao enfrentamento da obesidade. O encontro contou ainda com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, além dos médicos Dr. Samuel e Dr. Kleber, especialista na área. O encontro foi sediado no Palácio Alencastro, na manhã desta sexta-feira (29).

O destaque da reunião foi a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão feita pela vereadora, que garantirá a compra do medicamento Mounjaro. Com a iniciativa, Cuiabá se tornará a primeira capital brasileira a ofertar gratuitamente o remédio para a população.

“Esse recurso será transformado em saúde pública, esporte e assistência social. O cidadão comum não tem condições de arcar com um tratamento que custa, em média, R$ 1.700 por mês. Estamos falando de salvar vidas e de oferecer dignidade às pessoas que convivem com a obesidade”, afirmou Michelly Alencar.

O prefeito Abilio Brunini destacou que a proposta vai além da medicação, pois a gestão prepara um mega-projeto que unirá saúde, esporte e educação alimentar. “A obesidade é um problema complexo. Não se resolve apenas com remédio. Precisamos incentivar a prática esportiva, promover a reeducação alimentar e oferecer acompanhamento médico e psicológico. Cuiabá dará esse passo pioneiro”, disse.

A secretária de Saúde, Danielle Carmona, ressaltou que o programa será acompanhado por equipe multidisciplinar. “Estamos estruturando um modelo completo, com acompanhamento médico, nutricional e físico, que garanta resultados duradouros para os cuiabanos”, explicou.

Com a implantação, cerca de 100 pessoas devem ser atendidas inicialmente por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas e educadores físicos. O projeto integrará as unidades de saúde e o futuro Centro Integrado de Qualidade de Vida, que está em fase de implantação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA29/08/2025

Polícia Civil prende estuprador que matou mulher na UFMT

O autor do estupro seguida de homicídio contra Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, nas dependências do campus da Universidade...
SEGURANÇA29/08/2025

Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca...
SEGURANÇA29/08/2025

Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar conhecido com uma espingarda

Um homem, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (28.8), por policiais militares da 9ª Companhia Independente, por porte ilegal...

MT

Brasil

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

