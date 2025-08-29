Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta sexta-feira (29), na Gazeta Municipal nº 937, os editais da 52ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.

Nesta chamada, sete candidatos estão sendo convocados para os cargos de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE/ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia, em unidades localizadas nas regionais urbanas e no campo.

Orientações

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 1º de setembro de 2025, nos horários estabelecidos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de vagas.

É obrigatório apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas.

O candidato que não comparecer no horário determinado, não entregar toda a documentação exigida ou chegar atrasado após a chamada será eliminado, sem direito a segunda chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados.

Histórico do certame

O processo seletivo ofertou, em 2024, 2.015 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Até o momento, já foram convocados 6.745 candidatos ao longo das 51 chamadas anteriores.

Nesta 52ª convocação, mais sete aprovados passam a integrar a rede municipal de Educação.

O edital completo pode ser conferido em anexo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT