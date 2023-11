Prefeitura de Cuiabá cria Comissão para gestão da aplicação da Lei Paulo Gustavo

Trazendo as mais diversas espécies, tamanhos e cores, a 3ª edição do Festival de Rosas do Deserto e Orquídeas já tem data e local definidos. Os visitantes poderão levar para casa mudas a partir de R$10. O evento é promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e será realizado de 7 a 10 de dezembro, no Shopping Orla, localizado no bairro Porto. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, e a entrada é gratuita.

Nessa edição, serão expostos cerca de 15 mil exemplares de plantas. Os clientes poderão escolher entre 150 tonalidades de rosas do deserto e 200 espécies de orquídeas. Os tamanhos são variados, desde brotinhos para enfeitar apartamentos até flores com 1,5 metro de altura para incrementar a paisagem de grandes jardins.

A Família Orchidaceae, composta por inúmeras espécies e híbridos, faz com que as orquídeas se destaquem por sua rica diversidade. Enquanto isso, as rosas do deserto têm passado por um processo de melhoramento genético, culminando em uma paleta impressionante de tonalidades e formas.

As orquídeas possuem uma grande relevância na flora brasileira, estando presentes na flora nativa de diversos biomas ao redor do mundo. No Brasil, mais de 3.000 espécies nativas podem ser encontradas. O destaque fica por conta do Orquidário Itaipava, um renomado produtor e expositor brasileiro, que trará uma série de inovações, incluindo espécies e híbridos de Dendrobium, Cattleya em todas as cores, Catasetum e Vanda.

Os clientes também encontrarão uma grande variedade de vasos de plantas, com diversos tamanhos e formatos. Além dos itens essenciais para o cultivo das flores, como adubo, fertilizantes e inseticidas naturais, que não oferecem nenhum risco para crianças e animais de estimação caso tenham contato com o produto.

Além das rosas do deserto e orquídeas, o Festival abraça uma gama de plantas ornamentais, sendo a Aglaonema a grande estrela do evento. A espécie, que possui folhas de diversas cores e tamanhos, é famosa por atrair olhares de colecionadores, como é o caso da Rosa Lopes. ‘Aqui no Shopping Orla sempre tem novidades, plantas diferentes, exóticas. Minha paixão é a aglaonema; eu já coleciono a espécie há muito tempo! E já combinei com as amigas para marcarmos presença no festival, não só pela quantidade de plantas que será exposta, mas pelo preço que vai estar bem acessível’, enfatizou a aposentada.

O coordenador e organizador do Festival, Sérgio Gomes de Freitas, lembra que o evento é uma oportunidade para os amantes das flores adquirirem exemplares das plantas a preços mais acessíveis. ‘Aqui, a população poderá comprar uma orquídea por R$10, mudas de rosa do deserto por R$12, vasos pela metade do preço, adubos e fertilizantes de última tecnologia com valor acessível. Além disso, vamos ensinar a cultivar e cuidar das espécies para que elas fiquem sempre bonitas e saudáveis”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT