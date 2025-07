Prefeitura de Cuiabá dá início às cirurgias de castração e avança nas políticas de bem-estar animal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, promoveu o 1º Mutirão do CadÚnico da Regional Sul: Assistência Social em Ação, com mais de 320 atendimentos realizados, superando a meta inicial de 200 serviços. A ação aconteceu neste sábado (26), no CRAS Getúlio Vargas, localizado no Complexo da Policlínica do Coxipó.

A iniciativa garantiu acolhimento, orientação e acesso facilitado a serviços essenciais, com destaque para os 233 atendimentos ligados ao Cadastro Único (CadÚnico), dos quais 35 foram atualizações cadastrais, 16 novos cadastros, 18 emissões de espelho, nove consultas, 55 orientações ao público e 100 visitas domiciliares para famílias unipessoais, exigência legal para ingresso em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também foram ofertados quatro atendimentos da Tarifa Social, com orientação sobre o acesso ao desconto na conta de energia; 57 atendimentos pela equipe da Casa Cuiabana, com encaminhamentos e suporte social; e 26 atendimentos realizados pela Secretaria Adjunta de Inclusão, com emissão de carteirinhas e orientações para pessoas com deficiência, fibromialgia e moradores de zonas rurais.

Durante o evento, a equipe da Assistência Social também organizou visitas domiciliares, com nove entrevistadores em campo, cumprindo a legislação (Lei 15.077) que exige a comprovação da condição unipessoal para acesso a benefícios sociais.

O morador do bairro Tijucal, Paulo Apolônio da Silva, 69 anos, aproveitou a oportunidade para regularizar sua situação. “Eu vim renovar meu cadastro do NIS [Número de Identificação Social], que estava vencido desde junho. Agora vão fazer a visita na minha casa. Esse documento me ajuda muito, inclusive serve como prova de vida do INSS, para não precisar ir ao banco. É um excelente documento”, afirmou.

Adriana Sisti, que acompanhou a mãe, Carmem Silva Sisti, de 74 anos, também elogiou o atendimento. “Foi muito rápido e eficiente, algo que os idosos precisam. A estrutura está boa, o local é acessível e os servidores foram muito atenciosos”, relatou.

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hélida Vilela, e os secretários adjuntos Paolla Reis, de Assistência Social, e Andrico Xavier, de Inclusão, acompanharam de perto toda a ação, que levou cidadania, inclusão e dignidade à população em situação de vulnerabilidade. Segundo Hélida Vilela, o mutirão facilita o atendimento à população, considerando que atualmente há cerca de 39 mil pessoas a serem visitadas.

“Este mutirão é um reflexo do nosso compromisso em aproximar os serviços públicos das comunidades e garantir que ninguém fique para trás. Estamos trabalhando para atender o maior número possível de famílias, priorizando aquelas com cadastros vencidos ou excluídos”, afirmou a secretária.

Hélida também anunciou que outros mutirões estão previstos, com a próxima edição já programada para ocorrer na região Norte da cidade, em até 15 dias. “Hoje o mutirão aconteceu na região Sul, os serviços continuam sendo prestados no CRAS Getúlio Vargas. E, daqui a 15 dias, planejamos outro mutirão na região do CPA”, concluiu.

#PraCegoVer

A imagem registra o momento de atendimento durante o 1º Mutirão do CadÚnico, realizado no CRAS Getúlio Vargas, em Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT