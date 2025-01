Prefeitura de Cuiabá disponibiliza “Carta de Serviços ao Cidadão” no site oficial

Segundo o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOX) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), 61 pessoas foram tratadas por acidentes com animais peçonhentos entre os dias 1º e 20 de janeiro de 2025. Desses casos, 40 envolveram escorpiões. O CIATOX, instalado no HMC, é referência no estado de Mato Grosso no atendimento a emergências toxicológicas e desempenha papel fundamental no monitoramento desses dados.

Os números mais recentes indicam uma tendência de redução nos acidentes envolvendo animais peçonhentos em Cuiabá. Em 2023, foram registrados 921 casos, dos quais 643 envolveram escorpiões. Já em 2024, houve 856 notificações, sendo 577 relacionadas a escorpiões. A diminuição nos casos demonstra resultados positivos das ações preventivas e do manejo adequado do ambiente.

Conforme Jessé Martins Ribeiro Junior, biólogo do LABFAUNA do Centro de Controle de Zoonoses de Cuiabá (CCZ), apesar da redução, o período chuvoso ainda é crítico para o aparecimento desses animais. “A água das chuvas desaloja os escorpiões de seus esconderijos, como entulhos e redes de esgoto, aumentando a chance de contato com seres humanos. Além disso, essa época coincide com o período de reprodução dos escorpiões, o que intensifica sua movimentação”, explica o biólogo.

“Embora os números estejam em queda, reforçamos a importância de que toda pessoa que sofra um acidente com escorpião procure atendimento médico imediato. Mesmo que os acidentes sejam leves na maioria dos casos, é necessário garantir que o animal não pertença a uma espécie mais perigosa”, alerta Jessé.

Os escorpiões mais comuns em Cuiabá geralmente causam acidentes leves, sem necessidade de maiores intervenções. No entanto, existe o risco de espécies mais perigosas serem introduzidas na cidade por meio de cargas de madeira, materiais de construção ou outros transportes.

“Por isso, a recomendação é que as vítimas, sempre que possível, levem o animal capturado com segurança ao hospital para identificação. Esse procedimento ajuda a determinar a melhor abordagem médica e as medidas de controle necessárias”, explica Pablo Marcelo Pazóti, que também é biólogo do CCZ.

Prevenção: manejo do ambiente

A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar acidentes. O Ministério da Saúde orienta que o controle químico não é eficaz contra escorpiões e recomenda medidas de manejo ambiental. A eliminação dos chamados “4 A’s” é fundamental:

Água: Evitar fontes de água parada.

Alimento: Controlar a presença de baratas, principal fonte de alimento dos escorpiões.

Acessos: Instalar telas nos ralos, vedar portas e janelas e fechar frestas para impedir a entrada de escorpiões pelas redes de esgoto.

Abrigos: Remover entulhos, restos de obra e outros materiais acumulados que sirvam como esconderijos, especialmente em áreas úmidas.

Angela Pereira Batista, gerente do CCZ, destaca que a redução nos números de acidentes com escorpiões em Cuiabá é um reflexo das ações preventivas e do aumento da conscientização da população. “No entanto, é importante manter a vigilância, especialmente no período chuvoso, quando o risco de contato com esses animais é maior”, ressalta a gerente.

“É fundamental reforçarmos que qualquer acidente com escorpião deve ser levado a sério, e as vítimas devem procurar atendimento médico imediato. Com o manejo adequado do ambiente e a colaboração da população, é possível reduzir ainda mais os números de acidentes e garantir a segurança de todos”, alerta Angela.

#PraCegoVer

A imagem descreve potes de vidro onde estão armazenadas diversas espécies de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e outros.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT