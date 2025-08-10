Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá distribui marmitas e cobertores para acalentar o friozinho
A Prefeitura de Cuiabá através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, distribuiu comida e cobertores no início da noite de sábado (9), atendendo pessoas que vivem em situação de rua. A ação aconteceu em três pontos estratégicos da Capital, sendo entregue 100 marmitas e 100 cobertores em pontos estratégicos da cidade: nas proximidades da Rodoviária de Cuiabá, na Praça Major João Bueno e no Beco do Candeeiro, próximo ao Morro da Luz, localizadas respectivamente nos bairros Alvorada, Porto e Centro.
Segundo a secretária de assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela de Oliveira, que liderou a equipe, desde o início da gestão o prefeito Abilio Brunini determinou que fosse dispensada atenção a estas pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua, no sentido de trazer um pouco de acolhimento e alimento a elas.
“E os cobertores acalentam esse clima atípico que estamos vivenciando, até mesmo frio, uma vez que Cuiabá é quente. É também um momento em que a gente consegue conversar com essas pessoas, procurando entender a realidade de cada pessoa e de conseguir fazer o acolhimento, o encaminhamento para a unidade de saúde ou de tratamento. É uma oportunidade que nossa equipe da Assistência Social tem de conhecer a história dessas pessoas e tentar ajudar”, destacou a secretária.
Além da secretária da Pasta, a distribuição contou com o apoio dos servidores da Secretaria.
#PraCegoVer
A foto mostra momentos da entrega de marmitas com a presença da secretária de Assistência Social.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Primeira-dama acompanha limpeza para instalação do Complexo Neurossensorial
A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris visitou neste sábado (9) o antigo prédio da Escola Estadual Nilo Póvoas, que em breve será transformado em um Centro de Especialidades para Neurodiversidades, voltado especialmente para o atendimento de pessoas com autismo. Equipes da Limpurb com mais de 30 homens estavam em ação de limpeza e recolhimento de entulho já visando dar um novo aspecto ao ambiente, mas ainda terão muito serviço pela frente para retirar e limpar a estrutura externa e internamente.
Segundo Samantha, esta foi a quarta visita ao local, mas, desta vez, já com o local oficializado pelo Governo do Estado, para uso pela Prefeitura de Cuiabá, visando a tão sonhada “Casa do Autista” que, na verdade, será um complexo com múltiplos atendimentos. A limpeza do terreno integra as primeiras ações para viabilização do projeto.
“Agora o próximo passo é receber arquitetos e engenheiros para avaliarmos o espaço e definirmos o que será feito. É um terreno muito grande, um prédio com muitos espaços, são mais de 30 salas, onde é possível agregar diferentes atendimentos, em especial ao Autista que Cuiabá não tem, nunca teve. Mas, também podemos inserir aqui capacitações para CADs, por exemplo. A ideia é oferecer o atendimento para a população o mais rápido possível, nem que seja liberado gradualmente para uso. É um sonho e ter a oportunidade de fazer isso pelas pessoas, e é muito gratificante. Os arquitetos e engenheiros vão se debruçar para concluir o projeto para darmos início a obra”, explicou Samantha.
Durante a visita, a parlamentar observou detalhes, fez projeções, apontou possibilidades e orientou as próximas etapas de organização com o diretor da adjunto da Limpurb, Ivan Rastelli.
A perspectiva é de que o Centro de Especialidades – Casa do Autista abrigue serviços de saúde, assistência social e educação.
“Estimo que precisamos buscar mais recursos para finalizar a reforma. Já contamos com R$ 6 milhões em recursos de emenda do senador Wellington Fagundes, destinados à Casa do Autista, mas, o valor não será suficiente para concluir a obra, equipar toda a estrutura e garantir a manutenção”, pontuou a primeira-dama.
Além disso, será necessário formar e capacitar a equipe que vai trabalhar aqui. “Enquanto pensamos no projeto e na reforma, já queremos planejar a operação e o funcionamento do centro”, afirmou Samantha.
A meta é ter, até o final deste ano, uma previsão oficial para o início das atividades. “Temos o sonho e também o prazo para esse sonho. Até o final desse ano, precisamos que o Centro esteja pelo menos com previsão de funcionamento”, completou.
#PraCegoVer
A foto mostra a primeira-dama Samantha Iris e o diretor-adjunto da Limpurb observando os trabalhadores em operação de limpeza na área externa do espaço.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá lamenta falecimento do médico Paulo Eduardo Assi
O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Íris expressam, com profundo pesar, o falecimento do médico Paulo Eduardo Assi, ocorrido na sexta-feira (8), aos 70 anos, em Cuiabá.
Dr. Paulo Eduardo dedicou sua vida ao cuidado com a saúde e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado de profissionalismo, ética e humanidade que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.
“Nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e pacientes, expressando nossos mais sinceros sentimentos neste momento de dor, que se torna ainda maior com o vazio deixado pela saudade. Que encontrem conforto nas lembranças e no exemplo de vida que ele deixou”, disse o prefeito.
Ele atuava na área de medicina nuclear e foi um dos sócios fundadores do Colégio Isaac Newton (CIN), na capital. Também exerceu a função de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN) e foi docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Mato Grosso.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
