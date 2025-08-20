Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá distribui produto para purificação da água e higienização de alimentos
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (20) a Ação Saúde e Proteção Fiscaliza e Cuida, iniciativa que une cuidado com os servidores e atenção aos frequentadores do Parque Tia Nair.
A programação conta com dois momentos de entrega gratuita de hipoclorito de sódio e folders informativos: no período da manhã, no auditório da SORP, destinado a servidores e colaboradores da Pasta; e às 17h, no Parque Tia Nair, aberto a toda a população.
Reconhecido por sua eficácia na eliminação de vírus e bactérias, o hipoclorito de sódio pode ser utilizado na purificação da água para consumo humano, na higienização de alimentos e no combate às larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Chiquito Palhares, a ação reforça o compromisso da gestão com a saúde coletiva. Ela destaca que essa é uma nova abordagem nas atividades dos fiscais, visando envolver toda a comunidade nas boas práticas de saúde e limpeza.
“A entrega de hipoclorito fortalece o compromisso da gestão em proteger a saúde dos servidores e da população, unindo prevenção individual e ação coletiva contra doenças que afetam nossa cidade”, afirmou.
O secretário adjunto de Regulação e Fiscalização da Sorp, Robson Pereira dos Santos, ressaltou a importância do uso do hipoclorito de sódio na desinfecção da água e dos alimentos, contribuindo para o combate a bactérias e para a promoção da saúde. Ele também enfatizou que a iniciativa reforça a ideia de que o cuidado começa em casa, com cada um sendo exemplo de higiene e prevenção.
“Essa parceria com a Secretaria de Saúde garante acesso a um produto que purifica a água e auxilia na desinfecção dos alimentos. É um reforço ao trabalho que iniciamos desde o começo do ano, com a fiscalização de terrenos baldios, imóveis abandonados e pontos de água parada. Agora, também levamos esse cuidado diretamente aos servidores e aos munícipes que frequentam o parque”, explicou.
Como usar o hipoclorito de sódio
• Higienização de alimentos: adicionar 10 gotas de solução a 2,5% por litro de água, deixar os alimentos submersos por 15 minutos e enxaguar com água potável.
• Tratamento da água para consumo humano: adicionar 2 gotas de solução a 2,5% por litro de água, aguardar 30 minutos antes de consumir e usar em até 24h.
Eliminação de larvas do mosquito da dengue:
• Caixa d’água de 250 litros → 25 mL (500 gotas)
• Caixa d’água de 500 litros → 50 mL (1000 gotas)
• Caixa d’água de 1000 litros → 100 mL (2000 gotas).
A foto ilustra o momento da entrega gratuita de hipoclorito de sódio e folders informativos aos servidores da Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá.
Cata-treco recolhe mais de mil toneladas de materiais inservíveis em sete meses
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), recolheu 1.066 toneladas de materiais inservíveis nos primeiros sete meses de operação do programa Cata-treco. Lançada em 6 de janeiro, a iniciativa já percorreu mais de 100 bairros, atendendo as quatro regiões e distritos da capital.
O programa tem como objetivo oferecer à população uma forma adequada de descartar móveis e objetos que não são recolhidos pela coleta convencional, como sofás, camas, colchões, geladeiras, armários e mesas. Semanalmente, cerca de 25 bairros e condomínios são contemplados, conforme um cronograma que considera a logística de deslocamento e o número de solicitações recebidas.
Para garantir que o serviço atenda o maior número de pessoas, o cronograma é divulgado no início da semana. Assim, os moradores podem se organizar e deixar os itens em frente às residências, até as 7h da manhã do dia programado, de forma visível e acessível.
Atualmente, cerca de 20 trabalhadores estão envolvidos diariamente na operação, que começa às 7h e segue até a conclusão dos trabalhos em cada bairro.
A Limpurb reforça que não são recolhidos materiais como restos de poda de árvores, entulho de construção civil, pilhas, baterias, pneus, vidros, latas de tinta e madeira. Esses resíduos devem ser encaminhados aos ecopontos ou locais específicos para descarte.
“O Cata-treco é mais do que um serviço de limpeza, é uma ação que contribui para a saúde pública, evita o acúmulo de lixo em vias e terrenos baldios e incentiva a destinação correta dos resíduos. Nosso compromisso é levar esse trabalho para todos os cantos da cidade, mantendo Cuiabá mais limpa e organizada”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.
O cronograma semanal de atendimento do Cata-treco pode ser acompanhado pelos canais oficiais da Prefeitura de Cuiabá.
A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.
HMC faz primeira cirurgia de alta expansão de pele em paciente com queimadura
Na manhã desta terça-feira (19), o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) entrou para a história da medicina no estado ao realizar a primeira cirurgia de alta expansão de pele em um paciente do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). O procedimento experimental, inédito em Mato Grosso, coloca o estado como o terceiro do país a utilizar a técnica inovadora, ao lado de Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).
O menino Ryelvy Miguel, de 11 anos, vítima de um acidente doméstico que resultou em queimaduras em 80% do corpo, foi o primeiro paciente a ser submetido à técnica no CTQ. O procedimento promete revolucionar as cirurgias de enxerto de pele, trazendo esperança a pacientes que já não possuem áreas doadoras suficientes.
O responsável pela cirurgia, Dr. Carlos Alberto Maranhão, cirurgião plástico e coordenador do CTQ, destacou a importância do avanço. “O procedimento que realizamos hoje foi utilizado como treinamento de uma técnica nova de enxertia de pele expandida, indicada para casos graves, em que o paciente tem áreas queimadas muito extensas e profundas. Muitas vezes, temos dificuldade em encontrar áreas doadoras, e esse equipamento expande a pele até nove vezes, o que será um grande benefício para nossos pacientes”, explicou.
Ele lembrou ainda que, até pouco tempo atrás, o antigo CTQ funcionava com apenas nove leitos. Hoje, a unidade conta com 20 leitos, sendo cinco de UTI exclusiva para queimados, o que reforça o salto de qualidade no atendimento.
Para a Dra. Adriana Iveth Barón, cirurgiã plástica do CTQ e presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras – Regional Mato Grosso, o momento é simbólico para toda a equipe.
“Hoje é um dia muito especial no HMC. Depois do sucesso do nosso mutirão de cirurgias plásticas, conseguimos trazer equipamentos de última geração para enxertia de pele. Essa parceria vai mudar muito a recuperação, o tempo cirúrgico e a internação dos nossos pacientes”, afirmou.
A médica garantiu que pretende trabalhar para que Mato Grosso mantenha a tecnologia de forma definitiva. “Enquanto eu estiver à frente da presidência, vou fazer tudo o que for possível para nosso CTQ crescer e se consolidar como referência no país.”
A representante da empresa responsável pelo procedimento, Juliana Medeiros, ressaltou a relevância do equipamento para casos graves como o de Ryelvy. “A Umeka é líder em tecnologia voltada ao tratamento de queimaduras. Hoje realizamos as primeiras cirurgias no estado com dois aparelhos de expansão de pele. Eles são capazes de multiplicar em até nove vezes a área doadora, o que pode significar salvar uma vida. Estamos trazendo para Mato Grosso o que há de mais moderno no mundo”, explicou.
A mãe do paciente, Viviane Ribeiro, falou emocionada sobre o novo procedimento, que pode representar o fim da longa batalha do filho.
“Ele já passou por várias cirurgias, muito dolorosas, inclusive retirando pele do couro cabeludo. Quando falaram desse novo equipamento, eu fiquei mais tranquila, porque a médica me explicou que um pedaço pequeno de pele pode ser expandido e se tornar suficiente. Isso traz esperança. Eu creio que essa última cirurgia vai ser a vitória dele, em nome de Jesus”, disse.
Com a realização da cirurgia, Mato Grosso passa a integrar o grupo seleto de estados que utilizam a técnica de alta expansão de pele, reforçando o papel do HMC e do CTQ como referências regionais no tratamento de queimaduras graves.
A imagem mostra uma equipe médica completa durante um procedimento cirúrgico. Todos os profissionais estão usando roupas adequadas ao ambiente hospitalar.
MPMT investiga riscos na Usina Hidrelétrica de Colíder
TCE-MT emite parecer favorável às contas do Governo do Estado, mas faz alertas sobre Nova Rota do Oeste e Parque Novo Mato Grosso
Prefeitura de Cuiabá distribui produto para purificação da água e higienização de alimentos
TJMT realiza sessão para julgamento de recursos da prova discursiva do concurso para juiz substituto
