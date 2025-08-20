Prefeitura de Cuiabá distribui produto para purificação da água e higienização de alimentos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (20) a Ação Saúde e Proteção Fiscaliza e Cuida, iniciativa que une cuidado com os servidores e atenção aos frequentadores do Parque Tia Nair.

A programação conta com dois momentos de entrega gratuita de hipoclorito de sódio e folders informativos: no período da manhã, no auditório da SORP, destinado a servidores e colaboradores da Pasta; e às 17h, no Parque Tia Nair, aberto a toda a população.

Reconhecido por sua eficácia na eliminação de vírus e bactérias, o hipoclorito de sódio pode ser utilizado na purificação da água para consumo humano, na higienização de alimentos e no combate às larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Chiquito Palhares, a ação reforça o compromisso da gestão com a saúde coletiva. Ela destaca que essa é uma nova abordagem nas atividades dos fiscais, visando envolver toda a comunidade nas boas práticas de saúde e limpeza.

“A entrega de hipoclorito fortalece o compromisso da gestão em proteger a saúde dos servidores e da população, unindo prevenção individual e ação coletiva contra doenças que afetam nossa cidade”, afirmou.

O secretário adjunto de Regulação e Fiscalização da Sorp, Robson Pereira dos Santos, ressaltou a importância do uso do hipoclorito de sódio na desinfecção da água e dos alimentos, contribuindo para o combate a bactérias e para a promoção da saúde. Ele também enfatizou que a iniciativa reforça a ideia de que o cuidado começa em casa, com cada um sendo exemplo de higiene e prevenção.

“Essa parceria com a Secretaria de Saúde garante acesso a um produto que purifica a água e auxilia na desinfecção dos alimentos. É um reforço ao trabalho que iniciamos desde o começo do ano, com a fiscalização de terrenos baldios, imóveis abandonados e pontos de água parada. Agora, também levamos esse cuidado diretamente aos servidores e aos munícipes que frequentam o parque”, explicou.

Como usar o hipoclorito de sódio

• Higienização de alimentos: adicionar 10 gotas de solução a 2,5% por litro de água, deixar os alimentos submersos por 15 minutos e enxaguar com água potável.

• Tratamento da água para consumo humano: adicionar 2 gotas de solução a 2,5% por litro de água, aguardar 30 minutos antes de consumir e usar em até 24h.

Eliminação de larvas do mosquito da dengue:

• Caixa d’água de 250 litros → 25 mL (500 gotas)

• Caixa d’água de 500 litros → 50 mL (1000 gotas)

• Caixa d’água de 1000 litros → 100 mL (2000 gotas).

#PraCegoVer

A foto ilustra o momento da entrega gratuita de hipoclorito de sódio e folders informativos aos servidores da Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT