Prefeitura de Cuiabá doa 200 kg de ração para ong protetora de animais
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), realizou na sexta-feira (15) a entrega de 200 kg de ração para a Associação Lunaar, sendo 100 kg destinados a filhotes e 100 kg a animais adultos. A Lunaar atende atualmente cerca de 170 cães e mais de 250 gatos vítimas de abandono e maus-tratos.
Para ser beneficiado é simples. “É só se cadastrar e preencher o formulário, que está sendo usado pela primeira vez. Está funcionando, graças a Deus. A Bem-Estar Animal estará ajudando quem já faz um trabalho incrível pelos animais. Conforme as parcerias aumentarem, mais poderemos atender”, explicou Morgana Thereza Ens.
“A Bem-Estar Animal chegou em um momento muito pertinente. Vocês viram (disse à reportagem) que o depósito de ração estava vazio. A Morgana perguntou se a situação estava apertada. Eu disse que sempre está, mas agora, literalmente, estávamos zerados. Então, o que dizer? Essa doação caiu do céu em um momento crítico”, destacou a presidente da Lunaar, Susielene Rodrigues, a Susi.
Susi ressaltou que toda ajuda, principalmente do poder público, é recebida com muita satisfação, já que a instituição depende 100% de doações de pessoas físicas.
“É totalmente por doação. Então, quando vemos uma iniciativa como essa do poder público, que está convidando as empresas a ajudarem com ração, nos alegramos porque isso traz esperança. As pessoas que querem ajudar vão possibilitar que consigamos dar um respiro. Assim, poderemos socorrer ou resgatar mais alguns animais. O custo é muito alto com alimentação, são muitos sob nossa responsabilidade”, disse Susi.
Além dos mais de 400 animais em abrigo na Lunaar, há também mais de 600 animais comunitários alimentados em colônias, o que representa o consumo de várias toneladas de ração por mês.
“Por isso eu digo: a importância dessa ajuda da Bem-Estar Animal foi muito pontual. Vai dar para respirarmos alguns dias mais sossegados”, completou a presidente, ao lado da equipe da Associação.
Cada animal acolhido tem sua história de sofrimento, mas hoje recebe cuidados com a ajuda de doações. Muitos ainda aguardam um novo lar. Há também vários filhotes nascidos no abrigo, já que algumas fêmeas foram abandonadas em fase de gestação.
Em pouco mais de um mês, diversos protetores receberam doações de ração, como a ONG Aliança Com 4 Patas, que abriga 75 cães, e o Orfanato Gataria da Lu e do Edu, que cuida de 148 gatos. Em todos os locais visitados, o amor e a dedicação aos animais são o que fazem a diferença.
BEA ATUANTE
Susielene também lembrou que nunca antes houve uma atuação tão forte e organizada da Bem-Estar Animal como agora. Sobre as castrações, frisou que antes eram poucas e em casos pontuais. “Nunca houve apoio da Bem-Estar Animal. Agora, pela primeira vez, de fato, está acontecendo. Eles estão chegando lá na ponta. Vemos que atendem de alguma forma e, quando a diretora não pode, ela dá um norte às pessoas”, afirmou.
Quanto à solução para a causa animal, Susi tem consciência de que não será imediata, mas reconhece avanços. “A gente não vai resolver de uma hora para outra. Hoje, dizer que estamos resolvendo o problema da causa animal é se iludir, porque é um problema que vai muito além. Envolve questões públicas, educacionais e uma mudança de comportamento da população. Por alguns anos ainda vamos viver apagando incêndios, atendendo urgências e emergências. Estamos muito longe do ideal”, avaliou.
Segundo ela, a solução depende da conscientização, de cada cidadão cuidar do seu animal, respeitá-lo e tratá-lo, mesmo quando se trata de um animal comunitário.
“É um sonho, é o que a gente espera. Deveria ser uma atitude natural do ser humano tratar o outro ser vivo com respeito e cuidado. Mas isso depende muito da questão educacional e da mudança de comportamento. É isso que esperamos: que, com um programa firme, divulgação e educação, possamos ter a esperança de que daqui a 20 ou 30 anos estaremos em um mundo muito melhor que o atual.”
ATENDIMENTO
O canal de atendimento da Bem-Estar Animal funciona pelo WhatsApp (somente mensagem) (65) 99207-4318. O serviço passou a operar de forma mais sistematizada para agilizar o atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Ao acionar o contato, o usuário recebe uma mensagem com opções de 1 a 8 e basta digitar o número do serviço desejado para que a demanda seja direcionada:
1 – Denúncia de maus-tratos
2 – Resgate (emergência/urgência)
3 – Projeto Castração 2025 (para munícipes)
4 – Mutirão de Castração 2025 (ONGs/protetores)
5 – Banco de doação (para doar ou receber)
6 – Quero adotar um animal
7 – Cadastro como protetor/ONG
8 – Atendimento clínico veterinário – não emergencial
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá cria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e define secretária de Meio Ambiente
A Prefeitura de Cuiabá passará a contar com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, antigo IPDU, que deixa de ser adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A nova pasta será comandada pelo secretário José Afonso Botura Portocarrero. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ficará sob a chefia da arquiteta e urbanista Elisangela Fernandes Bokorni, conhecida como “Lise”, que também atua como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT).
Os últimos detalhes da transição foram tratados na tarde deste sábado (16), em uma reunião entre o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, Lise e Portocarrero, no Palácio Alencastro.
As duas secretarias funcionarão de maneira híbrida, compartilhando os setores administrativo, financeiro e jurídico, gerando economia ao município. Mas também atuarão de forma independente na formulação de projetos relacionados ao desenvolvimento da cidade (IPDU) e na aprovação de autorizações para obras e empreendimentos na capital (Meio Ambiente).
“Lise e Portocarrero são extremamente competentes e têm conhecimento nas áreas. Separando as duas funções, teremos quem planeja e estuda as leis com mais profundidade e outro mais focado na análise de obras. Antes, o José Afonso cuidava de tudo. Ele é um excelente arquiteto e, com todo esse brilhantismo, vai cuidar do futuro de Cuiabá, enquanto a Lise ficará responsável pelo dia a dia”, afirmou o prefeito.
Portocarrero destacou que o foco inicial será nos grandes equipamentos públicos da capital. “Agora é a hora de entrarmos com toda a força e o cuidado que merecem o Morro da Luz, o Centro Histórico, o Horto Florestal. São equipamentos da cidade que precisam de maior atenção em projetos e que vão ajudar a revitalizar e conformar um novo desenho da nossa cidade”, ressaltou.
Já Lise afirmou que o foco será o destravamento da construção civil. “O IPDU é como se fosse o Legislativo e o Meio Ambiente, o Executivo. Quero contribuir com a continuidade desse trabalho, que é um grande desafio. Nosso próximo passo é dar sequência ao trabalho do secretário Portocarrero para destravar e desburocratizar a construção civil. Agora, vamos acelerar esse processo”, declarou.
#PraCegoVer
A foto mostra Portocarrero de verde, ao lado de Abilio de camisa cinza e Lise de blusa branca. Os três sorriem para a foto posada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá tapou mais de 63 mil buracos em 72 bairros
A Prefeitura de Cuiabá já tapou mais de 63.507 buracos em 72 bairros e 1.200 avenidas. O dado é referente aos sete primeiros meses deste ano.
Neste sábado (16), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou os trabalhos no bairro Cohab Nova.
“Todos os bairros de Cuiabá estão sendo atendidos. Já foram mais de 63 mil buracos tapados. Obrigado a toda a sociedade que nos envia as demandas e confia nos trabalhos da Prefeitura de Cuiabá”, destacou o prefeito.
Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMInfra) apresentou, na Câmara Municipal, o balanço das principais ações executadas entre 6 de janeiro e 31 de julho de 2025. O levantamento reúne intervenções de manutenção viária, obras de pavimentação, drenagem e execução de projetos estruturantes em diversos bairros da capital.
De acordo com o relatório, foram utilizadas aproximadamente 19,8 mil toneladas de massa asfáltica, resultando no reparo de 63.507 buracos em 72 bairros.
A manutenção do sistema de drenagem também foi prioridade, com a limpeza de 1.443 bocas de lobo, 138 poços de visita e mais de 6 quilômetros de redes. Houve ainda a reposição de 66 tampas de bocas de lobo, 16 tampas de poços de visita e a instalação de oito novas grelhas.
Na zona urbana, foram realizados 235 quilômetros de patrolamento, enquanto na zona rural o número chegou a 600 quilômetros. Ao todo, 87 pontos de drenagem receberam obras de recuperação, totalizando 825 metros revitalizados.
Entre as obras concluídas, estão as ações de recapeamento total na alça de acesso à Avenida Miguel Sutil, no viaduto da Rodoviária; Rua Bom Jesus, no bairro Santa Marta; Rua Osvaldo da Silva Corrêa e Rua Presidente Afonso, no bairro Residencial Despraiado; Avenida A, no bairro Terra Nova; Rua do Cemitério, no bairro Bom Jesus; e Rua 4, no bairro Centro Norte.
A pavimentação asfáltica foi concluída na Travessia S/D, no bairro Quilombo; Rua Um, no bairro São José; e Avenida Antártica, no Distrito do Sucuri. Já os bairros Serra Dourada, Jockey Club, Parque Cuiabá, Jardim Presidente I, Vila Rosa, Oito de Abril, Três Poderes I, II e III, Residencial Coxipó (2ª e 3ª etapas), Altos da Serra II e a Avenida Contorno Leste estão com obras de pavimentação em execução.
Também estão em andamento frentes de trabalho com microrevestimento asfáltico, técnica que aplica uma camada fina de mistura asfáltica sobre o pavimento existente para prolongar sua vida útil e corrigir desgastes superficiais. Esse serviço já foi realizado nos bairros Tijucal e Quilombo.
Na área de pontes, foram concluídas recuperações em madeira e concreto, tanto na zona urbana quanto na rural, com outras obras em andamento.
Além das entregas, a SMInfra desenvolveu e finalizou projetos de pavimentação e drenagem para os bairros São Sebastião, Jardim Aquário, Jardim Liberdade, Parque Atalaia, Chico Mendes e Oito de Abril. Também avançam projetos estruturantes, como a readequação da rotatória do Monte Líbano, a construção de viadutos e melhorias no sistema viário.
O secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, destacou que o planejamento da pasta busca equilibrar ações imediatas e obras estratégicas.
“Trabalhamos para equilibrar a manutenção diária, que garante a mobilidade e segurança da população, com grandes projetos que vão transformar a infraestrutura de Cuiabá nos próximos anos”, afirmou.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
