Prefeitura de Cuiabá é a última a retirar luminárias de LED compradas pelo Estado

O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (18.08) o primeiro carregamento de luminárias de LED do programa MT Iluminado para a Prefeitura de Cuiabá. No total, a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) retirou 1.903 luminárias.

A Prefeitura de Cuiabá foi a última de Mato Grosso a retirar as lâmpadas. Devido a algumas pendências relacionadas a falta de certidões, a prefeitura estava impedida de firmar convênios com o Estado. Por isso, a transferência foi realizada para a Limpurb, após parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado.

No MT Iluminado, os municípios devem apresentar uma série de documentos à Sinfra-MT para formalizar o convênio, incluindo projetos, croqui do local onde as lâmpadas serão instaladas, Anotação de Responsabilidade Técnica da substituição das luminárias, quadro-resumo, registro fotográfico e declaração de execução.

Após a formalização do convênio, o Estado repassa o material. As prefeituras são responsáveis pela substituição das luminárias.

As luminárias retiradas hoje tem 60 e 150 watts de potência. No total, o convênio firmado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística prevê a transferência de 2.083 luminárias, incluindo 180 de 100 W de potência, que serão entregues posteriormente. O valor estimado das lâmpadas é de R$ 774,8 mil.

Até o momento, o Governo já distribuiu 272 mil das 385 mil lumináras adquiridas e a estimativa é de que 135 mil já foram instaladas. No caso de Cuiabá, já foi iniciado um novo processo para transferência de mais luminárias.

MT Iluminado

O objetivo do programa é transformar Mato Grosso no primeiro Estado brasileiro 100% iluminado com lâmpadas de LED. A tecnologia é o que há de mais moderna em iluminação atualmente. As lâmpadas de LED são mais econômicas e duráveis do que as lâmpadas a vapor, geralmente usadas em ruas e avenidas.

As luminárias de LED adquiridas pelo Governo do Estado vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos para todo o conjunto. Além disso, as luminárias serão fornecidas completamente montadas e prontas para serem conectadas à rede de distribuição.

O MT Iluminado é uma ação realizada em parceria com a MT Par.

Fonte: Governo MT – MT