Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá e moradores reformam quadra no bairro Coophema
O secretário de Esportes, Jefferson Neves, participou na noite de quinta-feira (16) da entrega da reforma de uma quadra esportiva na Praça Urbano Lopes Dias, localizada no bairro Coophema.
A quadra foi revitalizada numa ação conjunta da Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, moradores e gabinete da vereadora Katiuscia Mantelli.
Desde 2013, a quadra esportiva não recebia nenhum tipo de reparo. Agora, está completamente reformada com novas traves, redes, alambrado e com cores na quadra que remetem ao formato da bandeira do Brasil.
“É um espaço que contempla até 12 mil moradores. Até porque, o espaço pode ser frequentado pelos moradores de bairros próximos como Parque Geórgia e Jardim Gramado”, explica o secretário de Esportes, Jefferson Neves.
O secretário adjunto de Esportes, Pablo Rodrigo Queiroz, lembra que a quadra esportiva da Praça Urbano Lopes Dias já foi protagonista de cenas memoráveis. “É um espaço que atende todas as necessidades coletivas. Já tivemos pequenas competições de artes marciais com pequenos tatames estendidos pela quadra. É um espaço que recupera sua importância social”, disse.
O presidente do bairro Coophema, Marco Galceran, celebra a recuperação do espaço após a união dos moradores. “Houve uma colaboração e empenho total para garantir um bom espaço à comunidade”.
O ex-secretário de Estado Vivaldo Lopes Dias, é filho do senhor Urbano Lopes Dias, que leva o nome da quadra, marcando presença na solenidade.
#PraCegoVer
A foto ilustra uma quadra esportiva com piso de cor verde, linhas brancas e detalhes amarelo e azul no centro. A quadra remonta ao formato da bandeira do Brasil.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura inicia levantamento ambiental no Morro da Luz
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, iniciou na quinta-feira (16) o trabalho de identificação das árvores sem vida ou comprometidas no Morro da Luz, no centro da Capital. A iniciativa inclui também um inventário das espécies arbóreas presentes no local, além da manutenção do espaço.
O Parque Antônio Pires de Campos, conhecido como Morro da Luz, compreende uma área de quatro hectares, localizada às margens da Avenida da Prainha. Há 200 anos, o local foi reconhecido pelo imperador Dom Pedro I como extensão do jardim da Santa Casa e destinado a abrigar o Jardim Botânico de Cuiabá, uma proposta que continua desafiando os gestores até os dias atuais.
“Estamos iniciando hoje um inventário das espécies arbóreas aqui presentes, focando nas árvores que já estão mortas ou em estado muito comprometido. Vamos avaliar quais ainda podem ser recuperadas. Esse levantamento inicial dará origem à retirada das árvores mortas e ao mapeamento completo da área. Aproveitaremos o material que for possível, tanto para o Jardim Botânico que está sendo proposto quanto para o Morro da Luz”, destacou o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Afonso Portocarrero.
Segundo estimativas, o trabalho de identificação das árvores mortas deve ser concluído em até dez dias. A ação contará com equipe do Horto Florestal Tote Garcia, que fará o mapeamento com uso de GPS para facilitar a localização exata de cada árvore na etapa de retirada. O procedimento evitará que árvores em boas condições sejam cortadas.
As árvores saudáveis serão catalogadas individualmente, resultando em um inventário completo das espécies, com informações que permitirão compreender o porte de cada uma.
“O foco será nas árvores que permanecerem, especialmente aquelas consideradas especiais ou nativas da nossa região, como a aroeira e a piúva, por exemplo. Essas espécies receberão tratamento especial dentro do projeto do Jardim Botânico, que também contemplará vegetação rasteira”, adiantou Portocarrero.
A retirada das árvores mortas não será seguida imediatamente de replantio. A proposta é estudar com calma o que será inserido no espaço, de forma planejada, conforme o projeto do Jardim Botânico for sendo desenvolvido.
A Prefeitura de Cuiabá conta com o apoio técnico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para orientar esse processo, considerado de médio a longo prazo.
O projeto de revitalização do Morro da Luz é liderado pela Secretaria Municipal de Planejamento, em parceria com o Horto Florestal, e envolve a atuação conjunta de diversas secretarias municipais, entre elas Turismo, Cultura, Segurança, Obras e Limpeza Urbana (Limpurb). Todas terão papel fundamental na coordenação e continuidade das ações, garantindo que o planejamento siga uma linha estruturada e traga resultados concretos ao longo do tempo.
Bruna Aquino, engenheira ambiental da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Cuiabá, nasceu e cresceu na capital e, mesmo assim, não conhecia o Morro da Luz. Ela integra a equipe do Horto Florestal responsável pelo trabalho e se encantou com o potencial do local. “Achei que o lugar tem um potencial fantástico, com paisagismo lindo. Precisa ser conservado, cuidado e reformado. É um espaço maravilhoso e tem tudo para o sucesso do projeto que se inicia”, afirmou.
Para Bruna, o momento também teve um significado especial. “É uma emoção muito forte estar aqui. Apesar de ser cuiabana, nunca tinha vindo ao Morro da Luz. A expectativa desse trabalho é resgatar a relação da população com o espaço. Muitas pessoas passam em frente, mas nunca entram. Queremos trazer essa nova geração de volta, tornar o local um ponto de contemplação, valorização ambiental e preservação. É um fragmento do cerrado no centro da cidade, e isso precisa ser preservado”, destacou.
JARDIM BOTÂNICO E CENTRO HISTÓRICO
As intervenções no Morro da Luz abrangem também o seu entorno. “O projeto começa aqui, mas faz parte de uma proposta maior de revitalização do centro histórico da cidade. Hoje, essa ação marca o início da retomada de um espaço que estava completamente abandonado, com acúmulo de lixo e presença constante de moradores em situação de rua. Agora, iniciamos uma série de ações planejadas e contínuas: retirada de árvores mortas, recuperação de equipamentos existentes, reutilização de madeira e estudos para novos pisos, caminhos e trilhas dentro do espaço. Mais do que um projeto, estamos falando de um processo que culminará na criação do Jardim Botânico de Cuiabá. Após a primeira limpeza, realizada no mês passado, já percebemos uma mudança significativa na paisagem, tornando o local mais atrativo”, concluiu o secretário.
#PraCegoVer
A foto que ilustra o texto foi registrada no Morro da Luz, no início dos trabalhos de identificação das árvores sem vida. Uma equipe de profissionais está próxima a uma árvore antiga que será analisada. Por se tratar de um parque natural, o local apresenta grande luminosidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura e setor de eventos alinham ações para fortalecer e desburocratizar segmento
Representantes das principais empresas e entidades do setor de eventos de Cuiabá se reuniram nestasemana com gestores municipais para discutir medidas de fortalecimento do segmento e melhorias na relação com o poder público. O encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA) em parceria com o Sindieventos-MT, foi realizado no auditório da Fecomércio-MT e contou também com a presença do Procon Municipal e da Secretaria de Ordem Pública (SORP).
Durante a reunião, foram debatidos temas centrais como o mapeamento das demandas setoriais, a padronização da documentação exigida para realização de eventos e o alinhamento de práticas relacionadas à legislação do consumidor. O secretário municipal Fernando Medeiros destacou que a prefeitura tem investido em tecnologia para desburocratizar os protocolos de autorização de eventos, além de reforçar o diálogo entre as secretarias envolvidas e o setor privado.
“Essa reunião foi propositiva e resolutiva. Avançamos em pontos importantes, como o alinhamento com o Procon sobre meia-entrada e acesso de pessoas com deficiência, além de tratarmos da aplicação da Lei do Silêncio e de melhorias nos processos internos da prefeitura. Estamos trabalhando para facilitar a vida de quem produz e movimenta a economia da cidade”, afirmou Medeiros.
O secretário também destacou que a gestão municipal tem ampliado esforços para atrair novos eventos para a capital, incluindo ações voltadas à internacionalização do aeroporto Marechal Rondon e à promoção de Cuiabá no circuito nacional e internacional de turismo de negócios e entretenimento. Entre as propostas em andamento estão o fortalecimento do Convention Bureau, o uso de tecnologia para democratizar informações turísticas e o desenvolvimento de projetos para captação de grandes eventos.
A secretária-adjunta do Procon Municipal, Mariana Almeida Borges, avaliou o encontro como um passo importante para consolidar uma agenda permanente de diálogo com o setor.
“Foi um debate muito produtivo, que permitiu alinhar o que o município pode oferecer em apoio e também o que espera das empresas na regularização dos eventos. A ideia é incentivar feiras culturais, eventos esportivos e grandes produções, garantindo que tudo seja feito dentro da legalidade e com segurança para o público”, destacou.
De acordo com o secretário Medeiros, novas reuniões devem ocorrer nos próximos meses, com foco setorizado, abrangendo segmentos como entretenimento, cultura, negócios e gastronomia, para aprofundar os encaminhamentos discutidos e implementar as ações definidas. “O papel da nossa secretaria enquanto Desenvolvimento Econômico é fazer o link entre o setor produtivo privado e o setor público. A ideia é unir forças, desburocratizar e incentivar a produção de eventos que tragam mais visitantes e visibilidade para Cuiabá”, concluiu.
#PraCegoVer
A imagem mostra representantes do setor de eventos, autoridades municipais e entidades reunidos no auditório da Fecomércio-MT durante a reunião.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Neurocientista Anita Brito defende educação inclusiva baseada na compreensão da neurodiversidade
Prefeitura de Cuiabá e moradores reformam quadra no bairro Coophema
Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos irá atuar no show do Guns N’ Roses
Grupo da Justiça Eleitoral de Mato Grosso encerra participação no ExpoJud 2025, em Brasília
Seduc altera ponto de embarque de ônibus gratuitos para a 3ª Corrida da Educação 2025; confira locais e horários
Segurança
Patrulha Rural prende suspeito de tentar invadir residência e furtar veículo em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17.10), um homem, de 44...
Polícia Civil prende condenado a oito anos de prisão em distrito de Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (17.10), em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, um homem, de 27...
Polícia Civil prende foragido condenado a 46 anos de prisão por duplo homicídio
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16.10), na cidade de Pontes e Lacerda, um homem de 30 anos, que havia...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Call Center
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
Saúde7 dias atrás
Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
-
JUSTIÇA4 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS