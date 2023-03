Prefeitura de Cuiabá é parceira do TCE para realização das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, é parceira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) na realização de mais uma edição das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023 (OTC Pantanal). Cuiabá será sede que tem como objetivo promover qualidade de vida, bem-estar e proporcionar momentos de interação entre os servidores que atuam nos Tribunais de Contas do país. Neste ano, a OTC acontecerá no período de 8 a 15 de outubro.

A aliança foi firmada em reunião realizada na última quarta-feira (15), na sede do TCE-MT, pelo presidente da Comissão Local para Organização das Olimpíadas, conselheiro Sérgio Ricardo, e pelo secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Aloísio Leite, em reunião realizada na última quarta-feira (15).

“Temos a honra e a grata satisfação em contribuir com esse grande evento que vem ao encontro das premissas da gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro. Tudo que vem para incentivar a prática esportiva aliada ao momento de alegria e bem estar, a Cultura é parceira. Vamos oferecer a estrutura física necessária para a realização das provas de diferentes modalidades”, disse o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Na ocasião, o conselheiro do TCE-MT Sérgio Ricardo falou sobre a importância econômica do evento, que será realizado entre os dias 8 e 15 de outubro e lembrou que a Corte de Contas tem buscado apoio junto a outras instituições. “Pela primeira vez na história teremos aqui a Olimpíada do Pantanal. O TCE-MT está coordenando este grande encontro e buscando parcerias para que possamos receber da melhor forma os atletas de todo o país e de países vizinhos, que disputarão diversas modalidades”, afirmou o conselheiro.

Aluízio Leite chamou atenção para a relevância social dos jogos e destacou que a proposta está alinhada à visão da gestão municipal. Ele anunciou ainda a melhoria na infraestrutura de alguns pontos, com a criação de quadras de areia, utilizadas por exemplo pelos atletas do beach-tênis, vôlei de praia e futevôlei. “O esporte é um instrumento de integração social, fundamental para aspectos psicomotores, cognitivos e socioemocionais. Pela importância que tem, ele precisa e merece ser valorizado. Nós vimos nesse evento uma oportunidade para incentivar a prática esportiva na Capital”, pontuou o secretário.

O coordenador geral do evento no TCE-MT, Nelson Kawahara, o acordo é fundamental, já que no próximo mês representantes da Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC) virão à Cuiabá para vistoriar os locais de prova. “Estávamos em busca de locais para competições, conseguimos esta parceria brilhante com a secretaria, que garantirá estrutura para as disputas”, concluiu.

*Com Informações da Assessoria do TCE-MT