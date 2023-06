Prefeitura de Cuiabá efetua pagamento aos servidores públicos nesta sexta-feira (30) e injeta R$ 80 mi na economia

Na Sessão Ordinária, realizada na manhã desta quinta-feira (29), os vereadores por Cuiabá apreciaram 23 matérias, sendo 12 projetos de decretos legislativos em votação única, 1 Projeto de Lei em primeira votação e 10 pareceres emitidos pela CCJR.

A convite do presidente da Câmara, Chico 2000 (PL), o vice-presidente da OAB-MT, Dr. José Carlos de Oliveira Jr, usou a Tribuna Livre, e tratou dos 90 anos da seccional mato-grossense.

O parlamentares aprovaram em primeira votação, por 20 votos favoráveis, o Projeto de Lei, que institui a Campanha de Prevenção e Conscientização do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço e da outras providências, de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos).

Os Projetos de Decretos Legislativos, em votação única, foram aprovados por 19 votos, concedendo honrarias como Título de Cidadão Cuiabano, Mulher Cidadã Ana Maria do Couto, Comenda de Mérito Social Major PM Luzineth Vilarinho, e Título Honorífico da Saúde Dr. Roched Abib Seba.

Dois pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), também foram aprovados, com 19 votos, o PL que dá a denominação de Rua Onercina Leopoldina da Silva a atual Rua Salto do Céu e ou Rua 21 (Vinte e Um), do bairro Tancredo Neve - proposta pelo vereador Marcus Brito Jr. (PV), e o PL que dispõe sobre ações de controle e prevenção da tuberculose no município de Cuiabá, de autoria do vereador Luiz Fernando (Republicanos).

Além de aprovarem em bloco, por 20 votos, pareceres da CCJR, para a concessão de mais honrarias.

Esta sessão pode ser assistida em: https://www.youtube.com/watch?v=HtXqf3LJaBQ

