Prefeitura de Cuiabá encerra inscrições para processo seletivo da Educação na quinta (2)

Terminam na quinta-feira (2) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SME), vinculada à Prefeitura de Cuiabá. São oferecidas 1.985 vagas em funções de nível médio e superior para contratos temporários. Importante destacar que se trata de contratações temporárias, ou seja, os profissionais irão substituir servidores com contratos prestes a vencer. Portanto, não haverá aumento no quadro de funcionários públicos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site www.selecon.org.br. As provas ocorrerão no dia 19 de outubro deste ano, das 8h às 11h para cargos de nível superior e das 14h às 17h para cargos de nível médio.

O valor da inscrição é de R$ 75 para nível médio e R$ 85 para nível superior.

A íntegra do edital, com informações sobre critérios para pedidos de isenção da taxa de inscrição, está disponível na edição suplementar da Gazeta Municipal, publicada em 28 de agosto.

As vagas de nível médio incluem funções como instrutor e intérprete de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (auxiliar de serviços gerais e motorista com CNH D), além de Técnico em Nutrição Escolar (merendeira).

Para candidatos com formação superior, há oportunidades para professor nas áreas de Artes, Inglês, Educação Física e Pedagogia, além de Técnico de Nível Superior nas especialidades de Assistência Social, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitarista, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher a regional de atuação — Norte, Sul, Leste, Oeste ou Escolas do Campo, sendo esta última a única com subopção de unidade escolar.

A seleção será composta por prova objetiva, no dia 19 de outubro, com questões de conhecimentos básicos e específicos. Para cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos. O resultado final está previsto para 28 de novembro.

O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas e atribuições dos cargos, está disponível no site do Instituto Selecon.

São oferecidas 105 vagas para professor de Educação Artística/Arte, 63 para Educação Física, 294 para Pedagogia e outras 42 para pedagogos que atuarão em salas de recursos multifuncionais.

Haverá ainda cadastro de reserva para professores de Inglês. Para essas funções, o salário inicial será de R$ 3.990,97. A jornada de trabalho dos professores será definida conforme a necessidade da administração pública.

O conteúdo programático das provas está disponível no anexo VIII do edital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT