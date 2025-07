Prefeitura de Cuiabá entrega dados de seis meses de gestão ao TCE

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), iniciou, na sexta-feira (04), as obras que contemplarão as faixas elevadas na Avenida Parque do Barbado, que divide os bairros Renascer e Pedregal. A iniciativa é uma determinação do prefeito Abilio Brunini, visando coibir a alta velocidade empregada pelos condutores de veículos na via.

Nos últimos dias, a situação foi alvo de reivindicações dos moradores, que presenciaram vários atropelamentos, incluindo dois com vítimas fatais. A previsão é de que a obra dure uma semana.

Na segunda-feira (30), o prefeito vistoriou o local em companhia da vice-prefeita e secretária da Semob, coronel Vânia Rosa, para tratarem das intervenções necessárias de forma imediata. Foi definida a implementação de quatro faixas de pedestres, faixa elevada e redutores de velocidade.

Na oportunidade, puderam verificar que os motoristas não estavam respeitando a faixa de pedestres, mesmo com a existência de placas orientativas.

“Assim como os moradores, nós também temos pressa, porque os riscos são diários. As comunidades estão interligadas, pois os serviços públicos, como centro comunitário, creches e posto de saúde que atende a todos, estão localizados de um lado da avenida, no bairro Pedregal. A prioridade é trazer segurança para o local, melhorar a mobilidade com segurança para o ciclista, pedestre e motorista que utiliza a via”, destacou o prefeito.

Independentemente das faixas, a cautela dos motoristas é considerada a melhor dinâmica para evitar sinistros e salvar vidas.

AGENTES DE TRÂNSITO

Agentes de trânsito da Semob estão atuando na Avenida Parque do Barbado, nos horários de travessia escolar, desde a terça-feira (01) e permanecerão até a finalização da obra. São horários de pico e, consequentemente, de maior fluxo na via.

A decisão pela permanência dos agentes foi acordada diretamente com os moradores, na noite do último domingo de junho, durante o protesto no local, em horários específicos. Confira:

Das 6h30 às 7h30

Das 10h30 às 11h30

Das 12h às 13h30

Das 17h às 18h30

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT