Prefeitura de Cuiabá entrega fardamento aos estudantes atendidos nas escolas cívico militares da rede pública

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou na manhã desta quinta-feira (18), no Auditório Maestro China, o fardamento aos estudantes atendidos nas duas Escolas Cívico Militares Cuiabanas (ECIMC), da rede pública municipal de ensino, Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte e Dejani Ribeiro Campos. Pais, estudantes e equipes gestoras das unidades participaram do evento.

O kit, entregue gratuitamente aos estudantes, incluem 14 itens sendo casaco, calça de uniforme esportivo, camiseta meia manga, bermuda (masculina e feminina), tênis preto, meia branca, distintivo de Ano, camisa social meia manga (masculina e feminina), calça social (masculina e feminina), boina (masculina e feminina), cinto com fivela liso (masculino e feminino), meia social na cor preta masculina, meia fina cano médio feminina branca, sapato social preto masculino, sapato feminino e tarjeta.

A entrega dos uniformes aos estudantes matriculados nas 169 unidades da rede, inclusive àqueles atendidos nas unidades cívico militar, é um sonho do prefeito Emanuel Pinheiro, que começou a se concretizar em 2019. “Sempre entendi que esta ação promove a equidade, a valorização e o resgate da autoestima dos estudantes, além de ser uma ação social e de inclusão que beneficia uma parcela vulnerável da sociedade. E, reafirmo, enquanto eu for o prefeito de Cuiabá e Marcia Pinheiro a primeira dama, vamos honrar esse compromisso que assumimos com a comunidade escolar, em meu primeiro mandato “, disse o gestor.

As duas unidades cívico-militares atendem juntas 1.180 estudantes, do 6º ao 9º Ano.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre o trabalho desenvolvido escolas, em parceria com o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Estado, e destacou a importância da entrega do fardamento aos estudantes. “Este é um momento muito esperado pela comunidade escolar das duas unidades. Com essa entrega simbólica, as equipes gestoras vão agora organizar um momento com os pais. O prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Marcia Pinheiro fizeram questão de entregar o fardamento aos estudantes das escolas cívico-militares, um gesto de carinho e respeito para com os estudantes, que estão recebendo os uniformes de forma gratuita”, disse.

Estudantes e pais

Geiza Katia de Azevedo Costa moradora do bairro Coophema, no Coxipó, mãe da estudante Naine Bianca, do 9º Ano da ECIMC Prefª., Maria Dimpina Lobo Duarte disse que a expectativa pela entrega dos uniformes era muito grande. “É importante os estudantes estarem de uniforme, identificados, levando o nome da escola. Nós optamos por aderir à escola cívico militar e estamos satisfeitos. Com a entrega dos uniformes estamos realizando um sonho”, disse ela.

Naine Bianca contou que foi uma espera cheia de ansiedade. “Gostei demais. Achei muito bom que o uniforme está sendo entregue de forma gratuita”, disse ela.

O estudante Guilherme Dianez, também do 9º Ano da unidade, comemorou. “O uniforme ‘prá’ mim é uma forma de identificação e de valorização do projeto cívico militar. É um projeto que tem feito uma grande diferença na minha vida. Eu agradeço muito o uniforme “, disse.

A diretora da unidade, Taciane Garcez Mauricio disse que o uniforme é uma conquista para os estudantes. “Eles estavam muito ansiosos. O uniforme é importante para distinguir quem somos nós, a escola cívico militar cuiabana, e mostrar para a sociedade todos esses conceitos que trouxemos com essa escola”, destacou a gestora.

A diretora da ECIMC Dejani Ribeiro Campos, Arlene Alves de Oliveira Ramos disse que para a unidade é uma expectativa concretizada. “Desde que a comunidade optou pelo formato cívico militar estávamos nessa expectativa. É um divisor de águas. Significa trabalhar questões como a aceitação, diminuir a descriminação social, fortalecer a sensação do pertencimento das crianças, além de ser uma questão de segurança para as unidades e as famílias”, destacou.

Adriano Gonçalves de Souza, pai do estudante José Matheus Feitosa Gonçalves estudante da unidade, disse que a data é um marco para a escola. “O uniforme traz uma mensagem para a comunidade e mostra que a unidade abraçou o projeto. Para os estudantes é fundamental para que eles se sintam parte da unidade”, disse.

José Matheus e Ludmila, ambos estudantes da ECIMC Dejani Ribeiro Campos, acharam o uniforme muito bonito e disseram estar orgulhosos. “Vou representar minha escola com muito orgulho”, disse o José Matheus.

“Amei o uniforme. Estávamos aguardando essa entrega com muita ansiedade”, disse aluna Ludmila.

Atividades

As escolas cívico militares atendem os anos finais do Ensino Fundamental e foram implantadas em 2020, a ECIMC Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte e em 2021, a ECIMC Dejani Ribeiro Campos. As unidades desenvolvem programas e projetos voltados para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o fortalecimento de valores como: civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito.

Os militares atuam no apoio a gestão escolar e a gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação são responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.

As unidades cívico-militar reforçam o compromisso com a disciplina, civismo e patriotismo e sua Matriz Estruturante é composta pelos componentes da Base comum de acordo com a BNCC e a Política da Escola Cuiabana. No contraturno é desenvolvida a parte diversificada com os componentes curriculares: Técnica de Redação, Projeto Valores, Educação e Cidadania, Espaço Maker, Jogos, Natação (ECIMC Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte) e, Linguagem Corporal e informática (ECIMC Dejani Ribeiro Campos) impactando positivamente nos resultados de ensino aprendizagem dos estudantes e na formação humana, cívica e cidadã, combatendo as desigualdades de oportunidades e estimulando o protagonismo dos estudantes.

