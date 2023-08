Prefeitura de Cuiabá entrega por meio da Semob revitalização de ciclofaixa da avenida das Torres

Palco para apresentações culturais, vagas de estacionamento, espaço para recreação infantil, academia ao ar livre, estrutura para realização de eventos e outros equipamentos fazem parte do projeto de requalificação do complexo esportivo do Araés. A obra está em andamento e é coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

Divididos em várias etapas, o trabalho avança continuamente e, quem passa pelo local, já consegue observar a diferença entre a situação atual e o que existia antes da intervenção. A iluminação, por exemplo, foi praticamente toda substituída por luminárias de LED, contemplando a quadra poliesportiva, o campo de futebol e o entorno do complexo.

Somado a isso, foi feita a drenagem na área, contemplando os canteiros de jardinagem, escadarias e ainda as laterais do ginásio. Também foi concluída a edificação do estacionamento nas ruas Manoel Leopoldino e Ten. Eulálio Guerra, além do reparo no palco e no muro, instalação de guarda-corpo, pintura, e colocação de piso-tátil e rampa de acessibilidade.

“Em breve, a gestão Emanuel Pinheiro irá entregar mais um espaço de lazer à população. Falando especialmente no Aráes, há mais de 40 anos os moradores esperam por essa obra. Em 2021, assumiu o compromisso com a comunidade e estamos empenhados para garantir que ele seja cumprido com qualidade”, afirma o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

O diretor-geral da empresa pública explica ainda que, neste momento, a equipe trabalha na construção das vagas de estacionamento na área interna da quadra poliesportiva. Nessa fase, foram executados os serviços de terraplanagem, para nivelamento do terreno, criação da calçada e fixação do meio-fio.

Para a próxima etapa, o planejamento é construir um espaço de recreação para crianças, área de atividades físicas, totalmente equipada, e uma calçada integrando todas as áreas do complexo. Ainda faz parte do projeto a edificação de um local para realização de eventos comunitários e festivos, junto com o paisagismo nos canteiros.

