Prefeitura de Cuiabá esclarece que não efetuou pagamentos para serviços de radiologia, ultrassonografia e tomografia à LG MED; Pregão já estava suspenso

A Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) iniciaram na noite de terça-feira (21) um curso profissionalizante de designer em barbas para jovens internados no Centro Socioeducativo de Cuiabá. Desde 2021, a iniciativa, que integra o programa Qualifica Juventude, é ofertada. Os jovens atendidos estão na faixa etária de 14 a 18 anos.

“É uma oportunidade que a Prefeitura de Cuiabá e o Senac proporcionam aos meninos, promovendo estratégias para que sejam inseridos no mercado de trabalho. Eles vão sair daqui já com uma direção profissional”, afirmou Erelandi Carvalho, instrutora do Senac. Desde o ano de 2021, a parceria do Município promove ações de capacitação no espaço.

“Nós já realizamos o curso de barbeiro aqui na unidade e tivemos jovens que se qualificaram e saíram daqui seguindo a profissão. Hoje, abriram barbearias e mudaram completamente de vida. Para nós, a oferta de um curso é muito importante. Muitas vezes, só precisam de uma chance”, pontuou Jefferson Menezes, que é subdiretor do Complexo Pomeri, que abarca o Centro Socioeducativo.

O Qualifica Juventude é uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, idealizada pela primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro, sob gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e tem como finalidade contribuir para a redução dos índices de desemprego no município, impulsionando a independência financeira entre os cidadãos.

“A gestão Emanuel Pinheiro investe nas pessoas para que tenham oportunidades. É importante que esses jovens possam sair daqui qualificados. Nós já oferecemos cursos de informática, manutenção de computadores, designer de sobrancelhas para as meninas. Nosso propósito é gerar alternativas por meio do conhecimento, da formação”, explicou Francisco Vuolo, secretário da SMATED, durante a palestra de abertura das atividades.

O curso terá 36 horas de duração e será realizado três vezes na semana. Ao final, os internos receberão o certificado do curso. Os participantes aprovaram a iniciativa com entusiasmo e afirmaram que vão se dedicar para aprender todas as técnicas.

“As aulas vão trazer conhecimento para nós. Irão nos ajudar a distrair a mente, pensar no que queremos fazer quando sairmos daqui, porque queremos ter um futuro. Eu já fiz curso de informática e de manutenção de computadores, tenho certificado. Vou sair daqui com uma profissão, meu sonho é abrir uma oficina, mas até realizar já estarei trabalhando honestamente”, comentou o jovem de 17 anos.

A coordenadora da Associação Dai-me Almas, Cassyra Vuolo, que realiza ações sociais no Centro socioeducativo, comemorou a iniciativa e lembrou que isso será mais um passo para esses jovens mudarem de vida. “Hoje é meu aniversário e estou aqui comemorando mais essa oportunidade que esses meninos estão recebendo e mais um ano de vida. Esse curso será mais um passo para eles mudarem de vida e para saírem daqui enxergando o mundo de outra forma”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT