Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá esclarece sobre intoxicação por metanol e uso de antídoto

Publicado em

19/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece orientações sobre intoxicação por metanol, seus riscos e o tratamento adequado.

A intoxicação por metanol pode se manifestar com sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, além de cefaleia intensa, confusão mental, vertigem e borramento visual.

Casos em que o paciente apresenta persistência ou piora dos sintomas entre 6 e 72 horas após ingestão de bebida destilada são considerados suspeitos de intoxicação por metanol.

Ao chegar em unidades de saúde, esses pacientes recebem atendimento imediato, com reposição de sintomas e investigação laboratorial. Embora o exame mais confiável seja a dosagem de metanol no sangue, nem todos os locais dispõem dessa análise. Em Mato Grosso, a Politec realiza a dosagem para confirmação do diagnóstico.

O tratamento específico da intoxicação inclui o uso de antídotos que inibem a transformação do metanol em metabólitos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, responsáveis por complicações graves, incluindo lesão do nervo óptico e cegueira.

Os antídotos disponíveis são o etanol (álcool etílico a 100%) e o Femopzol, este último recentemente distribuído pelo Ministério da Saúde. Cuiabá recebeu 28 frascos do Femepizol, cada um com 1,5 ml, destinados a casos com suspeita muito forte de intoxicação, seguindo critérios clínicos rigorosos.

A Secretaria reforça que nem todo paciente com sintomas sugestivos terá intoxicação por metanol. Outras condições, como a cetoacidose diabética, podem apresentar quadro clínico semelhante, mas são descartadas após avaliação laboratorial detalhada.

Dicas de segurança para a população:

– Evite consumir bebidas alcoólicas de procedência duvidosa ou clandestina.

– Em caso de ingestão de bebida suspeita, procure imediatamente atendimento médico, mesmo que os sintomas sejam leves.

– Fique atento a sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça intensa, confusão mental, vertigem ou alterações na visão.

– Não espere a piora dos sintomas: a rapidez no atendimento aumenta as chances de prevenção de complicações graves.

A secretária de Saúde, Danielle Carmona, pontua que os danos provocados pela intoxicação podem ser graves e deixar sequelas irreversíveis.

“É fundamental que a população evite bebidas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediatamente ao apresentar qualquer sintoma suspeito. O diagnóstico e o tratamento rápidos podem salvar vidas e prevenir complicações sérias.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha

Published

6 minutos atrás

on

19/10/2025

By

O fotógrafo e produtor cultural Hion Di Carvalho volta a ocupar o Museu da Caixa D’Água Velha, em Cuiabá, com duas exposições que dialogam entre memória, fé e pertencimento: “Raízes da Minha Cidade” e “Paraísos na Terra Mantuana”, abertas ao público de 20 de outubro a 28 de novembro.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), que tem reforçado o compromisso de abrir espaço para artistas locais que usam a arte como forma de expressão e reflexão social.

Em “Raízes da Minha Cidade”, Hion convida o público a revisitar as praças de Cuiabá por meio de 20 fotografias que revelam as belezas, ruínas e transformações desses espaços simbólicos. As imagens são acompanhadas de textos da poetisa Janete Manacá, criando um diálogo entre imagem e palavra.

“Quis mostrar o valor das nossas árvores centenárias e provocar uma reflexão sobre o quanto a urbanização vem apagando a identidade verde de Cuiabá. Cada praça carrega histórias e afetos, e é importante que as novas gerações percebam isso”, explica o artista.

Já em “Paraísos na Terra Mantuana”, Hion propõe um olhar poético sobre o nascimento de Jesus, explorando o sentido espiritual do Natal a partir da simplicidade e da fé. A mostra apresenta 10 fotografias que reinterpretam cenas bíblicas, mesclando referências locais e simbólicas.

“Quero resgatar o verdadeiro espírito natalino, mostrando que o sagrado também habita o simples. Assim como os Reis Magos foram guiados pela estrela, acredito que a arte também pode nos conduzir à luz da esperança”, define.

As duas exposições refletem a sensibilidade de um artista que transforma a fotografia em instrumento de preservação cultural e reflexão espiritual.

“A Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado para garantir espaço a todos que têm uma mensagem em forma de arte para compartilhar com a sociedade. Cada exposição que o museu recebe amplia o diálogo entre artistas e público, fortalecendo a identidade cultural da cidade”, destaca a SDTA.

Hion Di Carvalho já havia realizado, em 2021, a exposição “300 Anos de Cuiabá”, também no Museu da Caixa D’Água Velha, consolidando sua trajetória como um dos nomes comprometidos em registrar e celebrar a história e a alma cuiabana por meio das lentes.

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra uma das áreas internas do Museu da Caixa D’Água Velha, com paredes de pedra e fotografias expostas nas arcadas do espaço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Aluna da zona rural de Cuiabá vence concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho

Published

1 hora atrás

on

19/10/2025

By

Da zona rural, numa estrada de chão, afastada 100 km da região Central, a educação de Cuiabá chega e cria talentos. A prova disso é a estudante Ana Julia Silvia Brandão, de 13 anos, matriculada no 7º ano da escola Novo Renascer. A escola está localizada no km 54 da Estrada Rio dos Couros, zona rural de Cuiabá.

É lá que a estudante Ana Julia Silvia Brandão, acompanhada diariamente por colegas e professores, sonha com dias melhores por meio da dedicação aos estudos. Filha de pai vaqueiro e de uma mãe dona de casa, ela se dedica diariamente a ter mais de três horas de leitura. A busca pelo conhecimento se dá em livros de papel disponíveis na escola e também em consultas ao Google e YouTube de versos, poesias, músicas e livros de literatura.

Nesta luta pelo conhecimento, a jovem estudante já obteve conquistas. uma poesia de sua autoria foi considerada pelo Ministério Público do Trabalho a melhor produção estudantil do gênero que abordou o tema combate à exploração do trabalho infantil, lhe permitindo receber, como prêmio, um aparelho tablet da marca Samsung Confira a relação de vencedores AQUI.

A mesma poesia permitiu o terceiro lugar nos critérios da Secretaria Municipal de Educação (SME) em relação aos estudantes de Cuiabá. A assessoria pedagógica analisou textos produzidos por 2.931 mil estudantes.

Habituada a leitura, a estudante Ana Julia Silvia Brandão conta que foi incentivada pelos professores a participar das duas disputas. “A professora pediu uma poesia como tarefa. O tema foi a exploração do trabalho infantil. Depois que eu escrevi, ela leu, gostou, e mostrou a outros professores que me incentivaram participar. Estou muito feliz”, disse.

Prestes a entrar no Ensino Médio, a jovem estudante explica que ainda não idealiza nenhuma profissão, mas, avalia que sua escolha profissional certamente levará sua habilidade na área de ciências humanas. “Gosto de leri livros de História e Literatura, de pesquisar poesias na Internet. Meu foco é estudar. Ainda vou pensar numa Faculdade nestas áreas de leitura”.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, elogia o desempenho da aluna, atribuindo a conquista ao bom desempenho dos professores em sala de aula. “É uma conquista que mostra o compromisso da escola pública, dos seus professores e servidores, de trabalharem diariamente mirando resultados positivos. A escola que forma cidadãos e da qual a sociedade é grata. Estão todos de parabéns”, afirma.

A coordenadora da Escola Novo Renascer, professora Mauricéia Pache da Silva, comemora o desempenho. “É a prova de que segue um bom caminho. Com muito talento e criatividade”.

Orgulho dos pais

O vaqueiro Jovanil Francisco Brandão, 40 anos, afirma que a filha Ana Julia Silvia Brandão é o maior orgulho de sua vida. “Eu não tive a oportunidade de estudar. E ver a minha tão dedicada, já conseguindo resultados e reconhecimento desde cedo, me enche de felicidade”.

A dona de casa, Ana Carolina da Silva, mãe da estudante, afirma que está emocionada pela conquista da filha. “É muito gratificante, como mãe, ver este resultado. É uma benção divina. Eu sempre peço para minha filha estudar em sala de aula. É o estudo que vai levar minha filha a um futuro melhor”.

Confira à íntegra do poema vencedor:

Trabalho Infantil

O trabalho infantil tem que acabar

As crianças tem que estudar pro futuro alcançar

Parem de trabalhar e comecem a estudar

Lugar de criança é na escola

A vida de uma criança tem que ser cheia de alegrias

Para ser o exemplo de alguém um dia

Crianças estudem, estudem, estudem.

Crianças tem que rirem

Zero trabalho infantil

As crianças tem que alcançar o seu futuro

Comecem a estudar e para a escola ir e suas leis cumprir

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

