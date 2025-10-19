Prefeitura de Cuiabá esclarece sobre intoxicação por metanol e uso de antídoto

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece orientações sobre intoxicação por metanol, seus riscos e o tratamento adequado.

A intoxicação por metanol pode se manifestar com sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, além de cefaleia intensa, confusão mental, vertigem e borramento visual.

Casos em que o paciente apresenta persistência ou piora dos sintomas entre 6 e 72 horas após ingestão de bebida destilada são considerados suspeitos de intoxicação por metanol.

Ao chegar em unidades de saúde, esses pacientes recebem atendimento imediato, com reposição de sintomas e investigação laboratorial. Embora o exame mais confiável seja a dosagem de metanol no sangue, nem todos os locais dispõem dessa análise. Em Mato Grosso, a Politec realiza a dosagem para confirmação do diagnóstico.

O tratamento específico da intoxicação inclui o uso de antídotos que inibem a transformação do metanol em metabólitos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, responsáveis por complicações graves, incluindo lesão do nervo óptico e cegueira.

Os antídotos disponíveis são o etanol (álcool etílico a 100%) e o Femopzol, este último recentemente distribuído pelo Ministério da Saúde. Cuiabá recebeu 28 frascos do Femepizol, cada um com 1,5 ml, destinados a casos com suspeita muito forte de intoxicação, seguindo critérios clínicos rigorosos.

A Secretaria reforça que nem todo paciente com sintomas sugestivos terá intoxicação por metanol. Outras condições, como a cetoacidose diabética, podem apresentar quadro clínico semelhante, mas são descartadas após avaliação laboratorial detalhada.

Dicas de segurança para a população:

– Evite consumir bebidas alcoólicas de procedência duvidosa ou clandestina.

– Em caso de ingestão de bebida suspeita, procure imediatamente atendimento médico, mesmo que os sintomas sejam leves.

– Fique atento a sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça intensa, confusão mental, vertigem ou alterações na visão.

– Não espere a piora dos sintomas: a rapidez no atendimento aumenta as chances de prevenção de complicações graves.

A secretária de Saúde, Danielle Carmona, pontua que os danos provocados pela intoxicação podem ser graves e deixar sequelas irreversíveis.

“É fundamental que a população evite bebidas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediatamente ao apresentar qualquer sintoma suspeito. O diagnóstico e o tratamento rápidos podem salvar vidas e prevenir complicações sérias.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT