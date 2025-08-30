Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá fará contratação de produtos da agricultura familiar
Pequenos produtores de alimentos que compõem o núcleo da agricultura familiar poderão se inscrever para fornecer alimentos que serão destinados a merenda escolar gerenciada pela Prefeitura de Cuiabá. No dia 4 setembro, a partir das 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), localizado no bairro Bandeirantes, será realizada uma Chamada Pública pela Secretaria Adjunta de Licitações e Contratos (SAELC). Os interessados deverão atender aos critérios do edital. Clique AQUI para conferir na íntegra.
Trata-se de um procedimento realizado para aquisição de produtos diretos da agricultura familiar, cujo objetivo principal é valorizar e fortalecer a produção agrícola local.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), regido pela Lei nº 11.947/2009, determina que 30% dos recursos financeiros do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar) transferido aos municípios seja destinado à compra de produtos da agricultura familiar.
Até agosto deste ano, 56% dos alimentos da merenda escolar de Cuiabá são adquiridos da agricultura familiar.
A nutricionista da Prefeitura de Cuiabá, Jéssika Patatas, explica a importância da chamada pública para o município e para a alimentação dos alunos.
“A alimentação escolar só tem a ganhar com esses produtos da agricultura familiar, porque permite inserir alimentos saudáveis, frescos, produzidos diretamente pelo próprio agricultor. Além disso, a aquisição desses produtos apoia o desenvolvimento sustentável e fortalece os nossos agricultores locais. Ao inserir esses alimentos da agricultura familiar, a alimentação escolar de Cuiabá se torna ainda melhor, pois permite que os alunos tenham acesso a alimentos de mais qualidade, com maior variedade, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e bons hábitos alimentares saudáveis”, ressalta.
#PraCegoVer
A foto ilustra pratos servidos com frango ao molho, verduras e macarrão numa cozinha de uma escola de Cuiabá. A alimentação será fornecida aos estudantes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá proporciona terapia com cães para idosos no Abrigo Bom Jesus
Em setembro, os internos do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá viverão uma ação inédita com animais acolhidos pela Prefeitura de Cuiabá, através da Diretoria de Bem-Estar Animal. Ainda em fase de teste, o projeto-piloto, tido como uma terapia para os idosos, contará com cerca de 10 cães que passarão horas em atividade no Abrigo, interagindo com os abrigados. A iniciativa está prevista para acontecer no dia 13.
“Estamos ansiosos. A interação dos nossos idosos com os animais, com voluntários, traz muita sensação de bem-estar, de acolhimento, de reconhecimento perante a sociedade. E o papel do animal é trazer isso, é de amor puro, sincero, e toda e qualquer parceria que traz esse olhar mais atento, mais acolhedor para esse público (idoso), que tende só a crescer, que é o envelhecimento, para nós é de extrema gratidão fazer parte”, destacou a nutricionista e responsável técnica da Fundação Abrigo Bom Jesus, Laura Toledo.
A experiência inovadora ainda não foi revelada aos 97 idosos que moram no local, sendo 10 deles em situação de acamados. Mas a expectativa é que proporcione uma transformação na rotina, tendo em vista que os poucos gatos que convivem no ambiente são bem protegidos e cuidados pelos abrigados.
Segundo Laura, os idosos interagem com os gatos, sendo extremamente atenciosos, alimentam “escondido” e é preciso ficar vigiando, porque gostam de deixá-los dormir na cama. “Imagina dessa forma como está sendo proposta, com os cães na praça do Abrigo, uma atividade direcionada, com objetivos. Quando a gente divulgar, eles vão ficar superanimados.”
Acredita-se que eles busquem fortalecer os vínculos com os animais como tinham anteriormente em suas residências. Tanto que adotaram os gatos que circulam pelo local, mantendo esse vínculo de amor com o animal. E isso acaba fazendo bem para o animal e para o idoso. Estimula a questão cognitiva, psicológica e também da afetividade, de dar e receber o afeto.
“Para eles é extremamente importante para a manutenção da função cognitiva e da sensação de bem-estar, de pertencimento a uma casa, e para eles faz toda a diferença”, frisou a responsável técnica.
ATIVIDADES
A Fundação Abrigo Bom Jesus é presidida por Márcia Antônia Ferreira, abriga 97 idosos, o mais jovem com 64 anos e o de mais idade, 107. Poucos deles contam com familiares presentes, que visitam e dão assistência. A grande maioria é fruto do abandono; alguns foram deixados em hospitais, quando precisaram de atendimento.
Para driblar essas tristes realidades, que ocasionam dificuldade de interação entre eles, várias atividades são oferecidas com apoio de voluntários, como hidroginástica, fisioterapia, pintura, ecoterapia, almoço externo, alfabetização, cinema duas vezes por mês, música na praça (praça na área do Abrigo) e, agora, terapia com cães através da BEA.
A diretora de Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, é uma das que doou seu tempo e sua arte para tornar o ambiente mais alegre. São de sua autoria os desenhos e pinturas que dão mais vida, cor e alegria às paredes do abrigo.
“Ter empatia pelo bem-estar do outro é uma troca de experiência que vai além do que podemos imaginar. Tenho vivenciado tantas situações de abandono e maus-tratos envolvendo animais e, ao mesmo tempo, aqui vemos pessoas também vítimas de abandono e falta de cuidados básicos por parte de seus familiares. Isso nos leva a uma reflexão necessária: onde estamos falhando?”, pontuou a diretora.
Morgana está à frente da iniciativa que proporcionará momentos afetivos com os idosos. Também se estuda a possibilidade de castração dos gatos que fazem parte do local.
#PraCegoVer
A foto exibe o espaço do refeitório do Abrigo, com pessoas no espaço e, no primeiro plano da foto, a diretora da BEA e a responsável técnica do Abrigo Bom Jesus durante tratativas da ação. O ambiente é um dos espaços que receberam desenhos e pinturas realizadas por Morgana.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura lança o programa “Padrão Legal” e regulariza energia elétrica nas feiras livres de Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, deu início ao programa Padrão Legal, que vai regularizar as ligações elétricas das feiras livres da capital. O ato simbólico ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na feira do CPA 3, primeira a ser beneficiada, mas a iniciativa será expandida para mais de 40 feiras da cidade.
O projeto é desenvolvido em parceria com a Energisa e garante maior segurança, conforto e organização para feirantes e consumidores. As novas estruturas eliminam as chamadas “gambiarras”, substituindo-as por pontos de energia padronizados e protegidos contra sobrecarga e chuva.
O secretário-adjunto de Agricultura, Renildo França, destacou o compromisso da gestão em modernizar os espaços. “O prefeito Abilio determinou que buscássemos soluções que dessem mais dignidade aos feirantes e tranquilidade aos clientes. Hoje damos um passo fundamental nesse sentido”, afirmou.
Já o líder da pasta, Vicente Falcão, ressaltou que o investimento é essencial para a regularização do setor. “Com esse padrão, cada barraca terá sua ligação de forma segura, com medição individual. É um avanço que vai se estender para todas as feiras de Cuiabá”, explicou.
Representando a Energisa, o coordenador técnico Elger Dias Reis lembrou que a situação anterior apresentava riscos. “Encontramos ligações irregulares, que poderiam causar acidentes. Trabalhamos junto com a Prefeitura para desenvolver um modelo viável e seguro. Nosso investimento passa de R$ 2,5 milhões para atender todas as feiras”, disse.
O vereador Fellipe Corrêa, que acompanhou o projeto desde o início, reforçou o impacto positivo. “É gratificante ver essa ideia sair do papel. Agora os feirantes têm segurança e dignidade, e os consumidores também. Esse é um exemplo de política pública que resolve problemas práticos”, pontuou.
Para a feirante Cristine Rochelle, que atua há mais de 20 anos, a mudança representa um alívio. “Antes era só gambiarra, não por vontade nossa, mas por falta de alternativa. Agora ficou prático, seguro e muito melhor. Só temos a agradecer à Prefeitura e à Energisa”, comemorou.
Com o Padrão Legal, Cuiabá se torna referência na regularização de energia em feiras livres, promovendo um ambiente mais organizado e seguro para todos.
#PraCegoVer
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
