Prefeitura de Cuiabá firma parceria que permite estágio aos estudantes do IFMT

A Secretaria Municipal de Educação (SME) firmou, na segunda-feira (6), um termo de cooperação, com validade inicial de dois anos, que permitirá aos estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Educação Física do IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) desenvolver atividades de estágio supervisionado nas escolas públicas de Cuiabá.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, ressaltou o avanço que a parceria trará para a educação pública de Cuiabá. “O Instituto Federal de Mato Grosso é uma instituição pautada pela qualidade do ensino. É uma honra atrair uma instituição tão séria e tradicional para auxiliar na aprendizagem das escolas de Cuiabá. Inclusive, avaliamos a possibilidade de firmar novas parcerias para atrair estudantes de outros cursos, como os de engenharia.”

O diretor-geral do IFMT Campus Cuiabá, professor Alceu Cardoso, agradeceu ao prefeito Abilio Brunini e ao secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, destacando que a parceria era um sonho antigo da instituição. “Essa parceria é um sonho de mais de seis anos. Hoje é um dia de celebração para toda a comunidade acadêmica. A atual gestão aceitou dialogar conosco assim que manifestamos interesse. É um avanço para a educação básica do município que, paralelamente, enriquece a atuação do IFMT. Nosso curso de Educação Física tem a obrigatoriedade de atuação na educação infantil. Agora, com o termo assinado, garantimos que todos os nossos licenciandos possam concluir sua formação de forma completa e integrada à realidade da rede pública.”

O secretário Amauri Monge Fernandes ressaltou ainda o papel estratégico da parceria para fortalecer a formação de professores e a qualidade da educação municipal. “Tudo que pudermos fazer em conjunto para melhorar a formação dos futuros profissionais e contribuir com a educação pública é positivo. Essa união de esforços traz benefícios para os alunos, para os professores e para toda a rede”, afirmou.

Participaram da assinatura do termo de parceria a diretora de Ensino da Prefeitura de Cuiabá, Letícia Ceron; o diretor da Rede Escolar, Paulo Epifânio; e a assessora da Diretoria Geral de Redes, Luana da Cruz Burema.

Representando o IFMT, estiveram presentes o diretor de Extensão, Marcos André da Silva; o chefe do Departamento de Áreas e Base Comum, Edilson Serra; o coordenador de Extensão, Bruno Coutinho; a coordenadora de Estágio, Calina Grazielli Dias Barros; e a professora Cristiane Ferreira.

