Prefeitura de Cuiabá fortalece vínculos em comunidade rural com serviços e lazer
A primeira edição do Viva Aguaçu representou uma oportunidade inédita de acesso facilitado aos serviços públicos em dia e horário que atendessem à necessidade de muitas famílias. O evento, realizado pela Prefeitura de Cuiabá no sábado (22), no campo de futebol do Distrito do Aguaçu, possibilitou um grande encontro comunitário com oferta de serviços de saúde, lazer, cultura e atividades esportivas para os moradores do distrito e de outras 17 comunidades rurais da região. A iniciativa, liderada pela Secretaria Municipal de Cultura, contou com o apoio de outras secretarias, como de Esporte, Saúde, Assistência Social, Turismo, Mulher e a adjunta de Relações Comunitárias, e foi recebida com entusiasmo pelos moradores. Foram mais de 50 atendimentos na área da saúde, incluindo orientações, consultas médicas e exames de CCO, e cerca de 30 atendimentos envolvendo o CadÚnico.
A programação incluiu também recreação infantil, apresentações culturais, almoço comunitário, vacinação para os pets e apresentação do helicóptero do Ciopaer.
“A comunidade participou, sentiu-se acolhida e vista, especialmente por viver em uma área rural muitas vezes esquecida. Ações assim aproximam a Prefeitura das pessoas, oferecem serviços importantes e permitem ouvir demandas locais. O evento representa um avanço, uma oportunidade de reconhecimento da comunidade e um momento de celebração. Estou muito feliz e grata pela iniciativa”, destacou a secretária adjunta de Cultura de Cuiabá, Vilmara Vidica.
Para muitas famílias da área rural, o evento facilitou o acesso aos serviços públicos.
“É diferenciado o trabalho de hoje, porque, mesmo que o serviço seja disponibilizado durante a semana na Unidade de Saúde da Família (USF), a gente tem bastante comunidade rural que às vezes não pode vir durante a semana, no horário comercial, que é o horário que funciona o posto de saúde do Aguaçu, e hoje, sendo um sábado, estamos aqui das 8h às 17h, as pessoas conseguem vir e fazer o exame de CCO com um familiar acompanhando, a mãe acompanhar um filho, fica mais acessível para a população”, ressaltou a responsável técnica, enfermeira Luciana Mara.
Os exames realizados no evento, de coleta de CCO, terão os resultados disponibilizados em até 30 dias e poderão ser retirados no posto de saúde do local.
A presença da Prefeitura de Cuiabá foi destacada por diversos moradores que expressaram gratidão. Entre elas, a diretora da EMEBEC Udeney Gonçalves, Ademercinda Silva Xavier.
“É a primeira vez que o Distrito do Aguaçu recebe algo dessa magnitude. A comunidade abraçou a programação. Divulgamos em todas as regiões vizinhas e a expectativa foi superada”, revelou.
Liliane Ferreira da Silva é membro da Associação de Mulheres e fez questão de destacar o sentimento. “Estou muito feliz e grata pela oportunidade que o evento trouxe para todas nós. Pensaram também em entretenimento para as crianças, que merecem, com o torneio de futebol, e elas se envolveram, assim como nas demais brincadeiras, como cabo de guerra. Tinha muitas mães que estavam precisando regularizar o cadastro do CadÚnico, avisamos e elas vieram. Por tudo, o povo do Aguaçu está muito feliz”, disse.
A criançada se divertiu com o torneio de futebol; teve até medalhas e premiação para os três primeiros colocados, sendo o time Unidos do Aguaçu o vencedor.
O secretário adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, destacou que o Viva Aguaçu integra o projeto-piloto que será estendido aos demais distritos de Cuiabá. Ele enfatizou que o evento nasce com o propósito de recuperar espaços esportivos e educacionais da região.
“Esse espaço é o coração do distrito, onde as famílias se reúnem e onde ocorre a economia criativa e a produção da agricultura familiar. Estamos trazendo serviços, escuta qualificada e também iniciando tratativas para restaurar a quadra e a escola local, hoje depredadas e inativas. Nosso compromisso é melhorar a qualidade de vida da comunidade”.
Em nome do prefeito Abilio Brunini, o secretário agradeceu os parceiros envolvidos, como o Elton John, que disponibilizou os brinquedos infláveis, touro mecânico e a trave de gol.
“Queremos reconhecer e agradecer o apoio do Elton John, sensível e comprometido em ajudar a tornar o Viva Aguaçu ainda maior, e aos demais colaboradores, sem eles essa festa não seria possível”, frisou.
“É uma satisfação muito grande ver o sorriso das crianças e poder contribuir com um evento tão importante para quem mais precisa”, afirmou Elton.
Segundo Pablo, a programação teve como objetivo trazer uma estrutura para a região do Aguaçu, onde os munícipes têm reclamado que nunca houve uma presença efetiva da Prefeitura, e estar restaurando os espaços esportivos, que são o único lugar de lazer para os moradores. “É o lugar onde eles trazem a família no final de semana e desenvolvem suas atividades da agricultura familiar. Esse campo, local do evento, é o centro do coração do Distrito do Aguaçu. Nós viemos fazer a visita técnica e contemplamos a comunidade com esse evento para que ela possa ser agraciada”, explicou.
Um marco histórico para o distrito
A primeira edição do Viva Aguaçu marcou um novo momento na relação entre a Prefeitura de Cuiabá e as comunidades rurais do município, com foco na inclusão, no cuidado e na participação popular, abrindo portas para melhorias contínuas e para a ampliação das políticas públicas nos distritos.
Na oportunidade, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris ouviu demandas, especialmente das mães, e falou da importância de descentralizar os serviços.
“Eu acho muito importante que, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos nesse primeiro ano de gestão, devido à situação que a gente encontrou, a gente conseguir fazer ações como essa, para mostrar, por exemplo, que o Aguaçu faz parte de Cuiabá. Nós temos aqui cuiabanos e cuiabanas que também precisam desse olhar do poder público. E poder estar aqui hoje com essa ação, aproximando os serviços da Prefeitura da comunidade, é muito importante. Nós temos que repetir isso mais vezes, levar isso para outras comunidades e também buscar maneiras de estar sempre colocando uma forma de valorizar continuamente essa comunidade”, pontuou.
Lidia Ferreira da Silva, presidente da Associação de Mulheres do Aguaçu, representa muitas mães e destacou: “Eu sei da luta daqui, moro aqui há mais de 25 anos, e este ano nós fomos presenteados com esse evento maravilhoso que a Prefeitura fez, primeira vez, tudo da melhor qualidade, os brinquedos da melhor qualidade, o atendimento que fizeram, as atividades esportivas, o esporte para nós é de grande valia porque incentiva. É muita emoção, eu vi minha filha dançando ali no palco, fiquei emocionada, muito gratificante, a premiação das crianças, enfim, o esporte, para nós, no caso para as crianças, é muito importante, tira elas das drogas. Essa quadra aqui era abandonada, só vivia cheia de gente usando drogas, e essa realidade mudou, pode vir de noite aqui, tem criança jogando bola. Nosso prefeito arrumou a iluminação, a quadra não é mais escura, as crianças vêm jogar bola, o campo está bem iluminado, tudo limpo, a Prefeitura fez, é muito gratificante para mim como mãe e como mãe do Aguaçu, povo da comunidade, trabalho para avançar em melhorias”, frisou.
A criançada curtiu cada detalhe, brincadeiras, picolés e muita alegria. Júlio Neto da Silva Neto, 10 anos, foi um dos primeiros a subir no touro mecânico e ‘afrontar o furor do animal’.
“Consegui ficar um pouquinho em cima dele, né. É muito legal, divertido demais brincar”, explicou, dizendo que ainda tinha outras coisas além de comida.
Livia Maria, 12, também estava empolgada; ela era uma das participantes do grupo de Siriri da Emebec, que se preparou para a apresentação durante o Viva Aguaçu. “Vou me divertir muito, afinal passei dias ensaiando para fazer o melhor na apresentação para todos os que vierem assistir. Hoje quero aproveitar a festa”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Procon Cuiabá reforça alerta para compras seguras e prevenção de golpes
Faltando cinco dias do encerramento da Black Friday, que chega ao seu ponto alto na próxima sexta-feira (29), o Procon Municipal de Cuiabá intensificou nesta semana as ações de orientação e fiscalização para garantir que os consumidores façam compras seguras e livres de fraudes. A reta final do evento, que movimenta intensamente o comércio físico e online, é justamente o período em que mais se multiplicam golpes digitais, “maquiagem de preços” e irregularidades nas ofertas.
A secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, destaca que o órgão está operando em regime reforçado. “Nosso papel é informar o consumidor sobre seus direitos, evitar prejuízos e garantir que as compras de fim de ano ocorram de forma tranquila. A Black Friday é uma oportunidade, mas exige atenção redobrada.”
Monitoramento de preços: o primeiro passo contra a “Black Fraude”
O Procon orienta que o consumidor acompanhe o histórico de preços para evitar a maquiagem de valores, prática em que lojas elevam os preços semanas antes e apresentam descontos fictícios no dia da promoção. “É essencial saber qual é o preço real do produto, e não apenas o valor anunciado no dia da oferta. Monitorar com antecedência ajuda a fugir da ‘metade do dobro’ e garante uma compra verdadeiramente vantajosa”, afirma Mariana.
Golpes digitais: criminosos cada vez mais profissionais
As fraudes virtuais permanecem entre as maiores preocupações do órgão nesta Black Friday. Sites falsos, links enviados por WhatsApp e perfis que imitam grandes varejistas estão entre os golpes mais comuns. Pequenas alterações no endereço do site, como nomes com letras trocadas ou duplicadas, são fortes indícios de fraude.
O Procon reforça a importância de priorizar páginas com “https://” e cadeado de segurança, além de verificar o CNPJ da empresa. “Hoje existem golpes muito bem produzidos, que replicam logotipos e layouts de grandes marcas. A checagem do link e dos dados da empresa é indispensável”, alerta a secretária-adjunta.
Pix e boleto: atenção redobrada ao pagar
Segundo o Procon, golpistas têm usado o Pix para aplicar fraudes, aproveitando a rapidez da transação. Antes de concluir o pagamento, o consumidor deve conferir:
— nome do destinatário;
— CPF ou CNPJ que receberá o valor;
— se a loja oferece outros meios de pagamento.
“Se o Pix direciona para uma pessoa física ou para uma razão social diferente da loja, isso é sinal de alerta. Sempre que possível, priorize o cartão de crédito, que permite contestação”, orienta Mariana.
Dicas essenciais para evitar prejuízos
O Procon reforça cuidados práticos:
— Pesquisar a reputação da empresa em sites e plataformas de reclamações.
— Exigir nota fiscal – indispensável para trocas e reclamações.
— Conferir frete, prazo de entrega e política de devolução antes de finalizar a compra.
— Verificar rótulos, certificações e instruções em português, especialmente em brinquedos e eletrônicos.
— Nas compras online, lembrar do direito de arrependimento: são sete dias após o recebimento para desistir, sem justificativa.
Consumo consciente e planejamento
Além de evitar golpes, o Procon incentiva o consumo responsável nesta reta final de ano. “O Natal é um período de confraternização, não de endividamento. Uma boa compra é aquela planejada, dentro do orçamento e com significado. Consumir com consciência também é uma forma de proteção”, enfatiza Mariana Borges.
Canais de atendimento do Procon Cuiabá
Em caso de dúvidas, suspeitas de golpe ou irregularidades, o órgão atende nos seguintes canais:
— Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 554, Centro
— Site da SORP: registro na aba “Consumo”
— WhatsApp: (65) 3632-6400
O Procon reforça que está à disposição para acolher reclamações e orientar consumidores durante todo o período promocional, especialmente nos dias decisivos da Black Friday.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Escola da Comunidade leva saúde e bem-estar ao Jardim Florianópolis com apoio da vereadora Michelly Alencar
Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
