Prefeitura de Cuiabá garante apoio e cuiabanos poderão assistir mais um jogo da Seleção Brasileira no FanFest 

“Foi com muita dor e com uma imensa tristeza que recebi a notícia da morte do amigo Ederson, coordenador da Policlínica do Pedra 90. Com o coração desolado, peço a Deus muita força para a família. Que Ele possa consolar e dar o conforto necessário a todos para superar esse momento de profundo sofrimento”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro, ao lamentar a morte do coordenador da Policlínica do Pedra 90, Ederson Matos.

À frente da Policlínica do Pedra 90 há cerca de 2 anos, Ederson atuou como enfermeiro no local por cerca de 6 anos, antes de ser coordenador. Muito querido pela comunidade do bairro, ele tinha 37 anos e deixa esposa e três filhos.

A secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend também lamentou profundamente a morte do coordenador. “Nunca estamos preparados para perder alguém querido, sobretudo em circunstâncias tão violentas. Ederson era um coordenador exemplar, comprometido e muito humano com os pacientes. Neste momento, meus pensamentos e orações estão direcionadas à família e aos colegas da Policlínica, que são as pessoas que mais conviviam com o Ederson. Tenho certeza de que sua memória ficará no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, lamentou Suelen.