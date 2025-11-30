Prefeitura de Cuiabá garante prioridade a professores de Artes e anuncia salas exclusivas para a disciplina

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se comprometeu com a criação de salas específicas para a disciplina de Artes e garantiu que professores com formação na área terão prioridade para ministrar as aulas. O anúncio foi feito durante reunião neste sábado (29) com docentes de Artes e representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Cuiabá (Sintep), que haviam solicitado que as aulas de Educação Artística fossem ministradas por professores habilitados.

Brunini afirmou que, somente em casos excepcionais, quando não houver disponibilidade de um professor de Artes, a disciplina poderá ser assumida por um pedagogo. “A prioridade é o professor de Artes. Só na ausência comprovada dessa possibilidade seria um professor de Pedagogia”, garantiu o prefeito.

Sobre a criação de salas exclusivas para Artes, o prefeito recebeu apoio dos professores e do Sintep, que se colocou à disposição para contribuir com ideias. Segundo Brunini, o tema será debatido em nova reunião com o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, que não pôde participar por estar em viagem.

“Eu me comprometo, meu desejo é ter uma sala própria de Artes. Vou conversar com o secretário Amauri e falar: 2026 e 2027 nossa missão é ter uma sala própria para isso. A partir daí não teremos mais a discussão sobre contraturno. Teremos um espaço adequado para o material e para as atividades”, afirmou.

Na reunião, também foram debatidas alterações na grade curricular, como a redução de aulas de Artes para duas aulas padrão no terceiro ano, a obrigatoriedade da aula de Inglês e a inclusão de Informática na grade curricular comum.

O prefeito também apresentou a proposta de aulas integradas entre Artes e outras disciplinas, permitindo dinâmicas como feiras temáticas, oficinas práticas e apresentações artísticas. “Nosso objetivo é melhorar os métodos de ensino e otimizar a jornada de trabalho dos professores, sem que o professor de Artes precise se deslocar de escola em escola de maneira obrigatória. Cada profissional irá exercer sua formação específica”, explicou Brunini.

Além disso, será avaliada a possibilidade de organizar a jornada do professor de Artes dentro do projeto, evitando deslocamentos excessivos. Para isso, o prefeito se reunirá na segunda-feira com o secretário de Educação para discutir o adiamento dos prazos de atribuição de aulas, que passariam de 4 para 9 de dezembro.

Participaram da reunião o vereador Mário Nadaf, a secretária de Comunicação, Ana Karla, a presidente do Sintep de Cuiabá, Marivone Pereira, e sua equipe, que somavam quase 50 professores da rede municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT