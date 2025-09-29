Prefeitura de Cuiabá informa novas alterações na Av. do CPA para obras do BRT

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, informa que, a partir desta terça-feira (30), haverá alterações no trânsito da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT.

As mudanças visam garantir maior fluidez e segurança no tráfego de veículos durante a execução dos serviços, já que os retornos ao longo da avenida serão desativados de forma definitiva. Dessa forma, o retorno em frente à Kadri, na Av. do CPA, deixará de funcionar a partir desta data.

Os condutores que precisarem retornar terão que fazer o chamado “laço de quadra”, que consiste em contornar a quadra para atravessar a Av. do CPA com o auxílio do semáforo. Ou seja: após passar pela Kadri, o motorista deve acessar à direita a Rua Desembargador Carlos Avalone, virar à direita na Av. Cássio Caberlin, seguir pela Av. Etiópia e retornar à Av. do CPA.

Para quem vem do CPA em direção ao Centro de Cuiabá, a orientação é entrar pela Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, virar à esquerda na Rua Conselheiro Dr. Ênio Vieira e retornar para a Av. do CPA.

Agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública estarão no local orientando motoristas sobre os novos trajetos.

Vale ressaltar que as alterações são necessárias para a implantação do BRT.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT