Connect with us

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá informa novas alterações na Av. do CPA para obras do BRT

Publicado em

29/09/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, informa que, a partir desta terça-feira (30), haverá alterações no trânsito da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT.

As mudanças visam garantir maior fluidez e segurança no tráfego de veículos durante a execução dos serviços, já que os retornos ao longo da avenida serão desativados de forma definitiva. Dessa forma, o retorno em frente à Kadri, na Av. do CPA, deixará de funcionar a partir desta data.

Os condutores que precisarem retornar terão que fazer o chamado “laço de quadra”, que consiste em contornar a quadra para atravessar a Av. do CPA com o auxílio do semáforo. Ou seja: após passar pela Kadri, o motorista deve acessar à direita a Rua Desembargador Carlos Avalone, virar à direita na Av. Cássio Caberlin, seguir pela Av. Etiópia e retornar à Av. do CPA.

Para quem vem do CPA em direção ao Centro de Cuiabá, a orientação é entrar pela Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, virar à esquerda na Rua Conselheiro Dr. Ênio Vieira e retornar para a Av. do CPA.

Agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública estarão no local orientando motoristas sobre os novos trajetos.

Vale ressaltar que as alterações são necessárias para a implantação do BRT.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Vereador visita obras da Escola Municipal Jescelino José Reiners

Published

3 horas atrás

on

29/09/2025

By

Da Assessoria – Vereador Cezinha Nascimento
O vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) visitou a Escola Municipal de Educação Básica Jescelino José Reiners, no bairro Novo Horizonte, para acompanhar o andamento das obras da nova escola da região. Durante a visita, ele esteve junto do secretário municipal de Educação, Amauri Monge, conferindo cada etapa da construção.
Segundo o vereador, a fiscalização e o acompanhamento constante das obras são fundamentais para garantir que a comunidade seja beneficiada com um espaço de qualidade para o aprendizado das crianças. “Seguiremos acompanhando e fiscalizando. Os moradores podem contar com mandato do vereador Cezinha e com o apoio do deputado Elizeu Nascimento”, destacou.
A escola, que será entregue a partir de 2026, deve oferecer aumento no número de vagas e ambiente moderno e seguro para os estudantes do bairro Novo Horizonte. Cezinha também agradeceu ao prefeito Abílio Brunini pelo empenho e ao secretário municipal de Educação, Amauri Monge, pelo acompanhamento da visita técnica.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura envia à Câmara projeto de ajuste fiscal para equilibrar finanças

Published

3 horas atrás

on

29/09/2025

By

O prefeito Abilio Brunini encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei requerendo autorização para aderir ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) da Secretaria do Tesouro Nacional e ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Trata-se de uma medida formulada pela Secretaria de Economia visando a recuperação das contas públicas, o que permitirá ao município, em um projeto de longo prazo, recuperar a capacidade de investimentos, principalmente para atender as demandas crescentes em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação e assistência social.

A adesão ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, se aprovado, permitirá a Prefeitura de Cuiabá contrair empréstimos financeiros com taxas de juros menores, uma vez que, poderá ter o Governo Federal como avalista.

Essa medida só pode ser adotada pelos Estados e municípios com nota “B” na classificação do Tesouro Nacional. Atualmente, Cuiabá é nota “C”, o que traz como consequência taxas de juros elevadas em eventuais empréstimos com bancos públicos e privados.

Conforme estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado na quinta-feira (18), Cuiabá fechou o ano de 2024 com nota zero no IFGF Liquidez, ou seja, sem dinheiro suficiente em caixa para cobrir despesas que não foram pagas. Por isso, a atual gestão tem que adotar medidas de austeridade fiscal.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, numa imagem aérea captada por drone. A fachada tem a predominância de cores verde e branca. É possível visualizar árvores espalhadas na Praça Alencastro com folhas verdes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA29/09/2025

Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia

Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada...
SEGURANÇA29/09/2025

Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra

Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um...
SEGURANÇA29/09/2025

Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”

A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262