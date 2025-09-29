Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá informa novas alterações na Av. do CPA para obras do BRT
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, informa que, a partir desta terça-feira (30), haverá alterações no trânsito da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT.
As mudanças visam garantir maior fluidez e segurança no tráfego de veículos durante a execução dos serviços, já que os retornos ao longo da avenida serão desativados de forma definitiva. Dessa forma, o retorno em frente à Kadri, na Av. do CPA, deixará de funcionar a partir desta data.
Os condutores que precisarem retornar terão que fazer o chamado “laço de quadra”, que consiste em contornar a quadra para atravessar a Av. do CPA com o auxílio do semáforo. Ou seja: após passar pela Kadri, o motorista deve acessar à direita a Rua Desembargador Carlos Avalone, virar à direita na Av. Cássio Caberlin, seguir pela Av. Etiópia e retornar à Av. do CPA.
Para quem vem do CPA em direção ao Centro de Cuiabá, a orientação é entrar pela Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, virar à esquerda na Rua Conselheiro Dr. Ênio Vieira e retornar para a Av. do CPA.
Agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública estarão no local orientando motoristas sobre os novos trajetos.
Vale ressaltar que as alterações são necessárias para a implantação do BRT.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereador visita obras da Escola Municipal Jescelino José Reiners
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura envia à Câmara projeto de ajuste fiscal para equilibrar finanças
O prefeito Abilio Brunini encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei requerendo autorização para aderir ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) da Secretaria do Tesouro Nacional e ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal
Trata-se de uma medida formulada pela Secretaria de Economia visando a recuperação das contas públicas, o que permitirá ao município, em um projeto de longo prazo, recuperar a capacidade de investimentos, principalmente para atender as demandas crescentes em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, habitação e assistência social.
A adesão ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, se aprovado, permitirá a Prefeitura de Cuiabá contrair empréstimos financeiros com taxas de juros menores, uma vez que, poderá ter o Governo Federal como avalista.
Essa medida só pode ser adotada pelos Estados e municípios com nota “B” na classificação do Tesouro Nacional. Atualmente, Cuiabá é nota “C”, o que traz como consequência taxas de juros elevadas em eventuais empréstimos com bancos públicos e privados.
Conforme estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado na quinta-feira (18), Cuiabá fechou o ano de 2024 com nota zero no IFGF Liquidez, ou seja, sem dinheiro suficiente em caixa para cobrir despesas que não foram pagas. Por isso, a atual gestão tem que adotar medidas de austeridade fiscal.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, numa imagem aérea captada por drone. A fachada tem a predominância de cores verde e branca. É possível visualizar árvores espalhadas na Praça Alencastro com folhas verdes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sessão solene na Câmara dos Deputados homenageia o SUS e destaca a relevância do maior sistema público de saúde do mundo
Desembargador José Zuquim participa da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
Curso presencial discute acesso à justiça e direitos da população em situação de rua
Avanços e tradição fortalecem a construção da saúde indígena no Brasil
Segurança
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada...
Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra
Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um...
Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”
A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES3 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política4 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito vistoria obras da UBS do Residencial Nico Baracat em Sinop
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Saúde6 dias atrás
SUS tem o maior programa público de vacinação da América Latina
-
Cuiabá5 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá