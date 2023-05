Prefeitura de Cuiabá inicia a elaboração da LDO 2024 e audiência pública será realizada nesta quinta-feira (25)

A gestão Emanuel Pinheiro entregou mais um praça à população. O vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas (SMOP), José Roberto Stopa, inaugurou, na noite de quarta-feira (24), a requalificação da Praça César Incrocci, localizada na Rua Edgar Vieira, no bairro Boa Esperança, na capital. Em seu discurso, reforçou o compromisso da gestão nas políticas públicas de lazer e inclusão social.

Os trabalhos contaram com o apoio, além da SMOP, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), por meio da promoção de um conjunto de melhorias estruturais.

“Hoje, eu fico até um pouco emocionado, pois não podemos nos esquecer daqueles que contribuíram e nos ajudaram ao longo de nossas vidas. César não foi importante somente para o Boa Esperança, mas sim para Cuiabá e para as pessoas que o conheceram e tiveram a honra de conviver com ele. A comunidade tem que valorizar e entender a sua memória, homenageando aqueles que tiveram uma história marcante em sua região. Aqui será um espaço de união, encontro de gerações, descontração entre os moradores, com uma estética compatível, iluminação e segurança, para que possam aproveitar o máximo possível”, disse Stopa.

O diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, ponderou que a administração atual tem zelado pela cidade, realizando diversas ações, especialmente com essas, e pediu o apoio dos moradores para que possam cuidar do equipamento público, primando pela sua longevidade.

“O mais difícil não é fazer, é manter, deixar a casa em ordem. Hoje temos uma homenagem justa, com toda a família aqui presente, um grande parceiro nosso de luta, uma personalidade relevante para esse bairro. Que bom que a Limpurb conseguiu ajudar, assim como a SMADESS, Obras Públicas, e todos os envolvidos. Não paramos aqui, pelo contrário, estamos diariamente levando melhorias para todas as regiões, como, por exemplo, a grande reforma do CPA I, por onde passam mais de 40 mil pessoas e que não recebe adequações há 20 anos, da forma como faremos”, declarou.

A presidente da Associação dos Moradores do Boa Esperança e filha do homenageado, Simoni Incroci, agradeceu pelo fim da luta de seis anos pela consagração. “Obrigada ao Stopa, ao vereador Renivaldo Nascimento por todo o apoio até aqui. Meu pai, como diz a minha mãe, era um homem pequeno de coração gigante, que serviu esse bairro, ajudando milhares de pessoas, de forma voluntária por mais de 35 anos. Nosso muito obrigado a todos”, frisou.

Homenagem

Formado em economia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Antônio César Incrocci atuou na Rede Cemat como responsável pelo Departamento de Contabilidade, secretário de Administração na Gestão do Prefeito Coronel José Meirelles (1994-1996), professor da Univag (1993-1995). Participou da Comissão de Criação da Fundação Previdência Complementar Concessionária Cemat (Previmat) e foi Diretor Financeiro da instituição de (1998-2000).

A viúva Amélia Simões, contou um pouco da trajetória de vida do marido. Ela o relembra como um homem dedicado às causas coletivas, sempre prestativo, fato confirmado durante a eleição de escolha do nome da praça, na qual obteve a vitória unânime. Os filhos do homenageado também participaram do evento.

“Todos os dias ele estava pronto, às vezes sacrificava seu próprio bem-estar para ajudar aqueles que precisavam. Um amor exagerado, mas tinha uma maneira única de fazer as coisas, sempre com muito amor e carinho. Eram necessárias apenas 150 assinaturas, e tivemos mais de 300 em seu favor. Muito obrigada a todos aqui que nos ajudaram”, concluiu.

Estiveram presentes o secretário de Governo, Wilton Coelho, o secretário-adjunto do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Márcio Puga, e os vereadores Renivaldo Nascimento e Mário Nadaf.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT