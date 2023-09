Prefeitura de Cuiabá inicia instalação de lixeiras em pontos de ônibus

Feriadão com música ao vivo e festivais de peixe fresco, de flores e de gastronomia prometem agitar o Mercado Antonio Moyses Nadaf, o Mercado do Porto, nos próximos dias.

A programação especial será desenvolvida do dia 7 à 10 de setembro, das 7h às 18h, exceto para apresentações musicais que terão início às 9h e encerramento às 11h30. O convite é estendido ao público em geral, que na oportunidade poderá se beneficiar do Cartão do Mercado do Porto para fazer suas compras. O espaço foi entregue pela gestão Emanuel Pinheiro na data 21 de julho e conta com dois pisos, elevadores, rampas e climatizadores, garantindo conforto e total segurança aos frequentadores.

O evento é uma iniciativa da Organização do Mercado do Porto em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura,Trabalho e Desenvolvimento Econômico e visa tornar o local ainda mais atrativo, onde os frequentadores possam apreciar o melhor da cultura e gastronomia regional.

“Sempre estamos promovendo algo como diferencial para as pessoas que visitam o Mercado do Porto. Neste fim de semana, que para muitos será prolongado, traremos atrações em diversos espaços, na Praça de Alimentação tem a gastronomia, no pavilhão de baixo o festival de flores e ainda tem música com o Forró Pé de Serra e também Caçulas do Forró”, explicou o presidente da Organização do Mercado do Porto, Jorge Antônio Lemos Junior.

Serviço:

Evento: Feiras de peixe fresco, de flores e de gastronomia/Apresentações musicais com Forró Pé de Serra e Caçulas do Forró

Local: Mercado do Porto

Data: de 7 à 10 de setembro

Horário: 7h às 18 (exceto apresentações que serão das 9h às 11h30)

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT