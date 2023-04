Prefeitura de Cuiabá inicia pagamento de benefício aos catadores de recicláveis do antigo lixão nesta segunda feira (10)

O pagamento da primeira parcela aos 254 catadores de recicláveis beneficiados pelo Programa Renda Solidária III, da Pr4efeitura de Cuiabá, será efetuado nesta segunda-feira (10), após finalização do cadastro das famílias nesta quinta-feira (6). Os valores serão realizados sempre no quinto dia útil de cada mês.

O cadastramento das famílias foi finalizado nesta quinta-feira (6) pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A desativação definitiva do aterro municipal, foi oficializada na última sexta-feira (31). “Esse é um programa idealizado pela nossa primeira-dama, Márcia Pinheiro, e impacta diretamente nos ganhos desses trabalhadores que finalizaram as operações juntamente com o fechamento do antigo aterro no dia 31 do mês passado”, disse o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite.

O valor da parcela mensal será de um salário mínimo durante 24 meses.

A permanência dos profissionais no programa está condicionada ao cumprimento, de forma impreterível, de medidas como: estar cadastrado em um dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e manter atualizado o Cadastro Único (CadÚnico), para participação em programas do Governo Federal. Somado a isso, ao menos um integrante da composição familiar do beneficiário deve participar dos cursos do Qualifica Cuiabá, idealizado pela primeira-dama Marcia Pinheiro.

Em caso de menor de idade, ele deve ser inserido em outras ações, por exemplo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Siminina, Programa Criança Feliz, dentre outras.

A continuidade do programa em 2023 foi mais uma medida da Prefeitura de Cuiabá para atendimento das famílias mais atingidas com a pandemia da COVID-19.

“A nossa gestão não tem medido esforços para garantir mais qualidade de vida e melhoria na renda mensal dessas pessoas que dependem da ajuda financeira do poder público. Sabemos da necessidade e importância da continuidade desse programa que beneficia os catadores de recicláveis, por isso não estamos poupando esforços para essa garantia da subsistência das famílias cuiabanas”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT