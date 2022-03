Prefeitura de Cuiabá inicia plantio de árvores na Avenida Miguel Sutil

O prefeito Emanuel Pinheiro informa, por meio do decreto de nº 9.018, que será publicado na edição da Gazeta Municipal desta quarta-feira (30), que o uso de máscaras em salas de aula do Ensino Fundamental e Educação Infantil torna-se facultativo. A medida tomou como base os números de casos novos registrados na capital nos últimos dias e a baixa ocupação de leitos de UTI. No entanto, o chefe do Executivo Municipal reitera que, se necessário for, novas alterações serão divulgadas, prezando sempre o bem estar e a segurança da população cuiabana. A normativa revoga o decreto de nº 9.013, publicado no dia 23 de março.

“Estamos vencendo o coronavírus, graças ao trabalho do nosso Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e principalmente à campanha Vacina Cuiabá, que tem sido o sustentáculo do sucesso nesta guerra. É preciso ter equilíbrio, responsabilidade e coerência, seguindo sempre as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Comitê de Enfrentamento para tomar decisões relacionadas à pandemia. Com os dados em mãos e com o aval do Comitê, assino o decreto nº 9.018, flexibilizando o uso de máscaras em salas de aula”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Válido destacar que, o uso de máscaras é facultativo, como em locais de atendimento ao público em geral, eventos em geral, transporte coletivo, shopping, igrejas, eventos em geral, ginásios esportivos, estádios, supermercados e demais estabelecimentos comerciais. “Para aquelas pessoas que se sentirem mais seguras com o uso do item de proteção individual, fica a critério de cada um”, assegurou Pinheiro.

Nos locais destinados à prestação de serviços de saúde (tanto na rede pública quanto na rede privada), idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos, pacientes com comorbidades, pessoas não vacinadas contra a Covid-19, pessoas com sintomas gripais ou que tiveram contatos com pacientes com o vírus da Covid-19 fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Os números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam uma queda brusca na quantidade de testes de Covid realizados na rede Básica municipal. Em janeiro foram feitos 46,8 mil testes. Em fevereiro foram 4.948 testagens realizadas e em março esse número caiu para 2.042, sendo que desse montante apenas 108 deram positivo. A queda no número de testagens na rede pública é de mais de 95%, comparando-se o mês de janeiro com março.