Prefeitura de Cuiabá inicia preparativos para os 48º Jogos Estudantis Cuiabanos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início à organização da 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JEC’s). O evento, que integra o calendário oficial da cidade, é considerado uma das maiores competições esportivas escolares da capital e visa fomentar o esporte, a cidadania e o espírito de equipe entre os jovens estudantes da rede pública e privada.

Regulamentado pela Portaria nº 009/SMEsp/2025, o JEC’s 2025 contará com um Comitê Dirigente e uma Comissão Organizadora já nomeados, que têm a missão de estruturar todas as etapas da competição, desde o planejamento geral até a execução dos jogos. As atividades envolvem desde a contratação de serviços e pessoal, até a definição dos locais e cronogramas das disputas.

“O objetivo do JEC’s é fortalecer o desporto escolar, promovendo o desenvolvimento físico, social e educacional dos nossos jovens. A cada edição, reafirmamos o nosso compromisso com a valorização do esporte como ferramenta de inclusão e transformação”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves.

As competições serão divididas em modalidades individuais e coletivas, atendendo às categorias A (12 a 14 anos) e B (15 a 17 anos). A fase municipal dos jogos também serve como seletiva para as etapas estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses e dos Jogos de Seleções, ampliando as oportunidades dos atletas cuiabanos em competições de alto nível.

Além da equipe técnica, coordenadores e arbitragem, o evento mobilizará centenas de profissionais e voluntários para garantir a segurança, a infraestrutura e o bom andamento das atividades. A Secretaria também planeja visitas técnicas às unidades esportivas para adequações e manutenção dos espaços que receberão os jogos.

Entre as modalidades esportivas ofertadas para a edição de 2025, estão:

Modalidades Coletivas:

– Basquetebol

– Futsal

– Handebol

– Voleibol

Modalidades Individuais:

– Atletismo

– Badminton

– Ciclismo

– Ginástica Rítmica

– Judô

– Luta Olímpica

– Natação

– Tênis de Mesa

– Xadrez

As delegações contarão com suporte completo, incluindo transporte, alimentação e acompanhamento de profissionais da saúde e da educação física. A previsão é que o número total de participantes ultrapasse duas mil pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e demais envolvidos.

