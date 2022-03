Prefeitura de Cuiabá inicia reparos na Ponte da Moinho; trabalhos serão concluídos em 10 dias

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, participou na noite desta sexta-feira (18), do lançamento do Prêmio Jejé de Oyá – Aos Personagens Negros – edição 2022. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Casa Cuiabana. A premiação ocorre no dia 29 de abril, no Cine Teatro Cuiabá.

O Prêmio Jejé de Oyá tem como objetivo reconhecer os personagens negros de Cuiabá e da Baixada Cuiabana pelas histórias de luta, resistência, desejo por respeito, produção independente, capacidade criativa, empreendedorismo comercial e cultural, conhecimento educacional científico, merecimento e pertencimento étnico racial-religioso. “Jejé de Oyá é um ícone da cultura cuiabana, tive o prazer de conhece-lo e acompanha-lo em vários desfiles de escolas de samba. Então, minha relação de amizade com Jejé vem da capacidade que ele tinha de representar a boa cultura cuiabana. Ele tem uma linda trajetória e por tudo que ele representou, nós vemos esse premio como uma manifestação importante de afirmação para esse que foi um vulto na nossa cultura popular”, destacou o secretário.

Nesta edição, seis personagens de destaque na sociedade serão homenageados. Uma das homenageadas, a ex-prefeita e professora, Jacy Proença, fala sobre a satisfação de receber um prêmio que leva o nome do ícone da cultura cuiabana. “Só posso expressar uma satisfação muito grande por ser uma das pessoas, após uma série de análises, a ser escolhida para receber esse prêmio. Essa lembrança evidentemente é em função de toda uma trajetória de luta, uma caminhada de defesa dos direitos do povo negro, uma luta de promoção da igualdade racial e contra o racismo no nosso município, enfim, muita gratidão por ter sido selecionada. Há uma satisfação maior ainda por ser um prêmio que leva o nome de Jejé. Me lembro ainda muito jovem da figura de Jejé se colocando nos espaços e num período muito delicado da nossa sociedade onde havia um preconceito muito presente. Então, ele veio a se colocar nesse mundo vencendo essas barreiras e conquistou os eu espaço. Jejé representa força, resistência e acima de tudo inteligência e competência”, disse Jacy emocionada.

O Prêmio Jejé de Oyá vai ainda reconhecer e conceder a premiação aos profissionais que se destacam em 10 áreas. Os premiados serão escolhidos por um júri técnico que vão observar pontos relevantes como: sociedade, profissionalismo, competência e comprometimento. O evento é realizado em Bemtivi Academia de Arte, em parceria com o Instituto Cultural Casarão das Artes, Secretaria De Estado De Cultura, Esporte E Lazer, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Assembleia Social, Cine Teatro De Cuiabá, Grupo Cena Onze, Cooperflora, Grana Preta e da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB-MT. O intuito é que a premiação seja inserida na programação anual de Cuiabá e da baixada cuiabana.

“Esse prêmio foi pensado para dar visibilidade, principalmente, as personalidades negras de Cuiabá e da baixada cuiabana. Jejé foi uma pessoa ímpar, porque apesar de todo preconceito ele nunca deixou se abater e lutou com muita força e isso mostra bem a sua importância. Os critérios para a premiação são a forma não só pela qual eles são conhecidos, mas também como se tornaram personagens importantes para a cultura cuiabana. Então, são personalidades que não aparecem tanto na mídia, mas que fazem trabalhos importantíssimos”, explicou Elaine Barros, uma das organizadoras do evento.

Jejé de Oyá

José Jacintho Siqueira de Arruda, colunista social, alfaiate e carnavalesco, filho biológico do casal Egídio Nunes de Arruda e Benedita de Siqueira, nasceu em Rosário Oeste em 03 de junho de 1934, ainda criança foi acolhido em Cuiabá na casa de Catarina Monteiro da Silva Cuiabano onde foi adotado por Crescêncio Monteiro da Silva e Luiza Monteiro da Silva.

Figura histórica do carnaval cuiabano desfilou nos bailes, clubes, blocos e avenidas da cidade nos carnavais de 1954 a 2010. Participou de grandes e importantes momentos da história social e política mato-grossense. Jejé como era conhecido desde criança, marcou sua época como símbolo maior da luta contra o preconceito racial e sexual. Ganhou a simpatia da capital sendo eleito em consulta popular do jornal Diário de Cuiabá como a personalidade que tinha a “cara da cidade”, entre outras honrarias públicas foi condecorado como Comendador do Comércio Mato-grossense e após seu falecimento em 11 de janeiro de 2016 em sua residência em Cuiabá o governo do Estado de Mato Grosso sancionou uma lei reconhecendo o decano Jejé de Oyá como Patrono do Colunismo Social Mato-grossense.