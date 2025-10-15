Prefeitura de Cuiabá inicia serviços de manutenção no Parque da Família

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), inicia nesta quinta-feira (16) uma série de serviços de manutenção em toda a extensão do Parque da Família, localizado na região do bairro Terra Nova.

As intervenções incluem a recuperação do muro de arrimo e melhorias na estrutura de contenção instalada às margens do córrego que corta o parque. Os trabalhos serão executados com o apoio de máquinas e equipes da Limpurb, em atendimento a uma solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, as ações têm o objetivo de garantir a segurança do local e preservar o espaço público que se tornou um ponto de convivência para a comunidade. “Vamos atuar com o maquinário pesado na recomposição da estrutura do córrego e na recuperação da tela de contenção, para assegurar a integridade do parque e o bem-estar da população que frequenta o espaço”, explicou.

Além desses serviços estruturais, o Parque da Família também receberá ações de limpeza geral, como varrição, capinagem, roçagem e manutenção da iluminação pública. O objetivo é promover a revitalização completa do espaço, garantindo um ambiente mais limpo, seguro e agradável para os frequentadores.

É importante ressaltar que as manutenções realizadas naquela região seguem todas as regulamentações legais, uma vez que o Parque da Família está inserido em uma Área de Preservação Permanente (APP). Dessa forma, as intervenções são executadas de forma controlada, respeitando as normas ambientais e as diretrizes de proteção ao meio ambiente.

O Parque da Família é um dos principais espaços de lazer e convivência da região leste de Cuiabá, resultado da revitalização de uma antiga área de descarte irregular de resíduos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT