Prefeitura de Cuiabá inicia serviços de manutenção no Parque da Família
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), inicia nesta quinta-feira (16) uma série de serviços de manutenção em toda a extensão do Parque da Família, localizado na região do bairro Terra Nova.
As intervenções incluem a recuperação do muro de arrimo e melhorias na estrutura de contenção instalada às margens do córrego que corta o parque. Os trabalhos serão executados com o apoio de máquinas e equipes da Limpurb, em atendimento a uma solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).
De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, as ações têm o objetivo de garantir a segurança do local e preservar o espaço público que se tornou um ponto de convivência para a comunidade. “Vamos atuar com o maquinário pesado na recomposição da estrutura do córrego e na recuperação da tela de contenção, para assegurar a integridade do parque e o bem-estar da população que frequenta o espaço”, explicou.
Além desses serviços estruturais, o Parque da Família também receberá ações de limpeza geral, como varrição, capinagem, roçagem e manutenção da iluminação pública. O objetivo é promover a revitalização completa do espaço, garantindo um ambiente mais limpo, seguro e agradável para os frequentadores.
É importante ressaltar que as manutenções realizadas naquela região seguem todas as regulamentações legais, uma vez que o Parque da Família está inserido em uma Área de Preservação Permanente (APP). Dessa forma, as intervenções são executadas de forma controlada, respeitando as normas ambientais e as diretrizes de proteção ao meio ambiente.
O Parque da Família é um dos principais espaços de lazer e convivência da região leste de Cuiabá, resultado da revitalização de uma antiga área de descarte irregular de resíduos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá inicia processo de revitalização do Morro da Luz nesta quinta
Nesta quinta-feira (16), às 9h, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, realiza uma ação no Morro da Luz para a identificação de árvores sem vida, para posteriormente realizar a retirada. A iniciativa marca o início do processo de limpeza e revitalização do local, tido como um importante ponto histórico e cultural da capital. A ação contará com a equipe do Horto Florestal na condução do trabalho e o auxílio de GPS, e evitará que árvores vivas sejam cortadas e removidas do local.
A iniciativa visa garantir mais segurança, acessibilidade e valorização do espaço e transformar o Morro da Luz em um ambiente mais agradável para a população cuiabana.
O trabalho desta quinta-feira representa o primeiro passo num projeto mais amplo de requalificação da área, e seu entorno, o Centro Histórico da Capital. Nesse engajamento, a Prefeitura inicia estudos para a criação do Jardim Botânico do Morro da Luz.
“No dia 24 de setembro (mês passado) celebramos 200 anos da carta de D. Pedro I que determinava a criação do Jardim Botânico de Cuiabá. A data reacendeu esse sonho que tem a possibilidade de se tornar realidade. Vamos trabalhar em prol desse objetivo, com apoio da coordenação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Temos espécies únicas, que são características do nosso Estado, do nosso município que devem ser cultivadas. Com certeza, será uma riqueza para as gerações vindouras”, destacou o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Afonso Portocarrero.
SERVIÇO
O que: Identificação dos indivíduos arbóreos sem vida
Onde: Morro da Luz
Quando: quarta-feira (16)
Horário: 9h
#PraCegoVer
A foto exibe uma vista área do Morro da Luz, no Centro de Cuiabá, em época de floração dos Ipês.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Rua 12 de Outubro passa por interdições a partir desta quarta
A partir desta quarta-feira (15), a Rua 12 de Outubro, no trecho entre as ruas Comandante Costa e Pedro Celestino, receberá obras para ligação da rede de esgoto. Para reduzir o impacto no trânsito, a interdição acompanhará o andamento do serviço, sendo realizada por trechos correspondentes a uma quadra por vez. A estimativa é que a demanda seja concluída em aproximadamente quatro dias.
Atendendo à solicitação da concessionária Águas Cuiabá, responsável pelo serviço, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semob) dará suporte à ação, que acontecerá, neste primeiro momento, na quadra entre a Rua Comandante Costa e a Avenida Barão de Melgaço. Após a conclusão dessa etapa, os trabalhos seguirão para as demais quadras da via, até a região da Pizzaria do Sino.
Não haverá necessidade de rotas alternativas, pois trata-se de uma rua de tráfego leve e pequeno fluxo. Os condutores precisarão apenas desviar da quadra interditada e poderão retornar à Rua Comandante Costa, que seguirá com o trânsito normal, já que as intervenções nos cruzamentos estão previstas para o final de semana.
#PraCegoVer
A foto ilustrativa mostra um veículo da Semob devidamente identificado, atravessado em uma via, indicando o bloqueio do tráfego no local.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Brasil registra 41 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
Corregedor realiza correição em São Félix do Araguaia e visita cadeia pública reformada
Wilson Santos destaca ação do MPMT e cobra justiça aos servidores prejudicados por consignados
Brasil e China assinam acordo inédito para tratamentos oncológicos e doenças autoimunes
Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande
Segurança
Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande
Um homem faccionado, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite...
Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu nesta...
Polícia Civil prende dois suspeitos por tentativa de homicídio em mercado
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde, cumpriu nesta quarta-feira...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
